IMSS instala 15 módulos de vacunación gratuita en Querétaro

El Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene activa la campaña hasta el 3 de abril con módulos en plazas comerciales, mercados y unidades médicas para proteger a grupos vulnerables.

Módulo de vacunación IMSS contra influenza y COVID-19 en Querétaro durante campaña invernal 2026

Personal médico del IMSS aplica vacunas contra influenza estacional en módulo de Querétaro.

Foto: IMSS.
Por Diario Rotativo Ene 22, 2026
Querétaro, 22 de enero de 2026. - El Instituto Mexicano del Seguro Social opera 15 módulos de vacunación gratuita contra influenza estacional y COVID-19 en noticias Querétaro como parte de la Campaña de Vacunación de la Temporada Invernal 2025-2026, que permanecerá activa hasta el tres de abril.

La estrategia protege a niñas y niños de seis a 59 meses, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y población de cinco a 59 años con comorbilidades, informó la institución.

La aplicación oportuna de estas vacunas disminuye el riesgo de presentar cuadros graves durante la temporada de bajas temperaturas, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios.

Las Unidades de Medicina Familiar del estado ofrecen el servicio de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche, mientras que los puestos semifijos operan en puntos de alta afluencia durante los fines de semana.

Entre los puntos de vacunación se encuentran Plaza de Armas, Alameda Hidalgo, Tienda Del Sol, Sam's Club Plaza de Toros, Costco, Aurrera Peñaflor, Soriana Sendero, Walmart Bernardo Quintana y Mega Cimatario, con atención sábado y domingo de nueve de la mañana a tres de la tarde. El Mercado del Tepetate recibe a la población jueves y sábado en el mismo horario, precisó el IMSS.

El Mercado La Cruz atiende los domingos de nueve de la mañana a tres de la tarde, mientras que Plaza Portal y Antea operan sábado y domingo de 10:30 a 15:00 horas.

Soriana Híper Constituyentes y Plaza Puerta La Victoria abren sábado y domingo de 11 de la mañana a cuatro de la tarde, y Chedraui Selecto Centro Sur funciona martes y jueves de ocho de la mañana a 13:30 horas, detalló la dependencia.

La campaña de prevención en Querétaro está dirigida especialmente a población con diabetes mellitus, EPOC, obesidad mórbida, asma, enfermedades cardíacas, cáncer y VIH/SIDA.

El servicio se ofrece tanto a derechohabientes como a población no afiliada al instituto sin costo alguno, enfatizó el IMSS.

La institución recomendó que ante fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal o malestar general, se evite la automedicación y se acuda de manera oportuna a la unidad médica correspondiente para recibir atención adecuada, aseguró el organismo de salud.

