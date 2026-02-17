Obras de control pluvial beneficiarán a más de un millón de personas en Querétaro

Gobierno estatal y municipal supervisan avance de bordos y dren en zona norte de la capital.

Supervisión de obras de control pluvial en bordos Cuates y dren Obreros en zona norte de Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías durante la supervisión de los bordos Cuates en la zona norte de la capital.

Querétaro, 17 de febrero de 2026. —Más de un millón 49 mil personas de la zona norte de la capital queretana serán beneficiadas con obras de control pluvial que avanzan en los bordos Cuates 1 y 2, el bordo Benito Juárez y el dren Obreros, con una inversión conjunta superior a 205 millones de pesos.

Los trabajos, que buscan mitigar riesgos de inundación previo a la temporada de lluvias, tienen como fecha estimada de conclusión el mes de junio próximo.

La zona norte de la capital ha registrado afectaciones recurrentes a viviendas y comercios ubicados dentro de la cuenca Menchaca-Peñuelas durante las temporadas de lluvias.

Las obras de control pluvial en Querétaro forman parte de una estrategia conjunta entre gobierno estatal y municipal para reducir la vulnerabilidad de colonias como Peñuelas y sus alrededores.

El gobernador Mauricio Kuri González, acompañado del presidente municipal, Felifer Macías, supervisó el avance de los trabajos.

En los bordos Cuates 1 y 2, que representan una inversión de 156 millones de pesos y registran un avance del siete por ciento, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, informó que la intervención busca reducir las afectaciones provocadas por las precipitaciones en la cuenca.

Salgado Tovar precisó que se incrementará la capacidad de regulación de Cuates 1, mientras que la construcción de Cuates 2 permitirá mayor captación de agua de lluvia. El objetivo es "disminuir la velocidad con la que llega al dren de Peñuelas", señaló el funcionario. Ambas estructuras operarán de manera complementaria para contener los escurrimientos pluviales.

Dren Obreros e infraestructura en Peñuelas avanzan al 20%

La comitiva también verificó el proyecto de mejoramiento de infraestructura hidrosanitaria, pluvial y urbana de la calle Obreros, en la colonia Peñuelas, que registra un avance del 20 por ciento. Esta intervención contempla una inversión de 49.8 millones de pesos e incluye trabajos de drenaje sanitario y red de agua potable, además de infraestructura pluvial, lo que beneficiará a más de ocho mil habitantes.

En el bordo Benito Juárez, autoridades estatales y municipales implementan un programa integral de saneamiento ambiental con participación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión Estatal de Aguas, la Comisión Estatal de Infraestructura y la organización Cuenca Sustentable Río Querétaro A.C.

Las acciones incluyen retiro de lirio, jornadas de limpieza con voluntarios, control sanitario y reuniones informativas con vecinos.

Las obras de control pluvial en la zona norte de la capital queretana se prevén concluidas para junio de 2026, previo al inicio de la temporada de lluvias que históricamente afecta a colonias ubicadas en las partes bajas de la cuenca Menchaca-Peñuelas.

