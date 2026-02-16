Kuri refrenda llamado al Congreso federal para aprobar Ley Kuri en todo México

Gobernador reiteró que la regulación estatal de redes sociales para menores debe replicarse a nivel nacional; iniciativa en el Senado aún requiere aval del Ejecutivo federal.

Gobernador Mauricio Kuri durante conferencia donde refrendó llamado para aprobar Ley Kuri a nivel federal en Querétaro.

La Ley Kuri prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años y exige consentimiento parental hasta los 18.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Querétaro, 16 de febrero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri refrendó su llamado al Congreso de la Unión para aprobar a nivel federal la regulación de redes sociales para menores de edad, inspirada en la Ley Kuri que lleva casi un año vigente en Querétaro.

El mandatario calificó el entorno digital como el mayor riesgo actual para la salud mental de niños y adolescentes, aunque organizaciones de derechos digitales han advertido que la implementación efectiva de estas restricciones enfrenta retos técnicos considerables.

La Ley Kuri fue aprobada por unanimidad en el Congreso de Querétaro en julio de 2025 y entró en vigor el 30 de agosto de ese año. La legislación prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años y exige consentimiento parental para adolescentes de entre 14 y 18 años.

Además, endurece las sanciones contra delitos cibernéticos que afecten a menores, con penas de hasta seis años de prisión. Con esta norma, Querétaro se convirtió en la primera entidad del país en regular el uso de plataformas digitales entre la población menor de edad.

Sin embargo, especialistas en derechos digitales han cuestionado la viabilidad técnica de verificar la edad de los usuarios en plataformas globales sin comprometer datos personales.

Constitucionalistas también han señalado que una regulación de esta naturaleza a nivel federal requeriría coordinación con la Ley General de Protección de Datos Personales y las facultades de la autoridad de telecomunicaciones, lo que complejiza su aprobación en el Senado.

Iniciativa federal aún requiere aval del Ejecutivo para avanzar en el Senado

El pasado 11 de febrero, Kuri hizo un llamado público para que el Congreso federal analice la iniciativa presentada por los senadores queretanos Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes.

El senador panista informó que legisladores de la bancada de Morena expresaron disposición política favorable hacia la propuesta; no obstante, el respaldo no se ha formalizado en un dictamen de comisiones y la iniciativa aún requiere el visto bueno de la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital para avanzar en el proceso legislativo.

La propuesta federal tuvo que ajustar su redacción original para alinearse a la nueva Ley de Telecomunicaciones. Dorantes adelantó que impulsará un mecanismo estadístico para documentar la percepción de los padres sobre los riesgos del uso de redes sociales entre menores, con la intención de respaldar con datos la discusión en comisiones. No se ha definido un calendario para su dictaminación.

En cuanto a los mecanismos de implementación, la Ley Kuri estatal obliga a las plataformas digitales a incorporar sistemas de verificación de edad y herramientas de control parental efectivo, pero no establece un organismo estatal específico encargado de supervisar su cumplimiento.

A nivel federal, la iniciativa contempla facultar a la autoridad de telecomunicaciones para vigilar que las plataformas cumplan con las restricciones, aunque los detalles operativos siguen en discusión.

Querétaro mantiene también vigente desde febrero de 2025 la prohibición del uso de celulares en aulas de escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, medida complementaria a la regulación digital que, según el gobierno estatal, ha mejorado la convivencia presencial en planteles.

