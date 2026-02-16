Tarifa Unidas supera 21 mil usuarios en San Juan del Río

Programa de transporte preferencial registra 335 mil viajes en enero y mantiene convocatoria abierta para nuevos beneficiarios.

Usuarios de transporte público en San Juan del Río beneficiados por el programa Tarifa Unidas con viajes de dos pesos

Tarifa Unidas en San Juan del Río suma 21 mil beneficiarios desde su implementación en noviembre pasado.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 16 de febrero de 2026. — El programa Tarifa Unidas alcanzó 21 mil beneficiarios en San Juan del Río y registró en enero de 2026 su mes con mayor número de viajes desde que se implementó en este municipio: 335 mil 200 ascensos al transporte público con una tarifa preferencial de dos pesos por viaje.

La convocatoria para nuevos registros permanece abierta de forma permanente.

La expansión de Tarifa Unidas a San Juan del Río se concretó a partir de noviembre del año pasado, con un periodo de registro que arrancó en septiembre de 2025.

En pocos meses, el programa incorporó a 10 mil adultos mayores y 335 personas con discapacidad, además de beneficiarios del sector seguridad, entre los 21 mil usuarios activos en este municipio.

El director general de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuanalo Santos, informó que el crecimiento en San Juan del Río ha sido acelerado.

"Prácticamente hemos llegado casi ya a la implementación total", señaló el funcionario, quien precisó que enero fue el mes con el mayor número de ascensos registrados en esta demarcación.

Convocatoria permanente para nuevos beneficiarios en San Juan del Río

A diferencia de la zona metropolitana de Querétaro, donde el programa opera desde noviembre de 2021, la implementación en San Juan del Río es reciente y aún mantiene convocatoria abierta para que nuevos usuarios se incorporen al esquema de tarifa preferencial de dos pesos.

El programa forma parte de la estrategia estatal de transporte público accesible que durante la actual administración ha multiplicado por 4.3 el número de usos con tarifa preferencial.

A nivel estatal, Tarifa Unidas suma 188 mil 483 beneficiarios distribuidos en ocho municipios, con una inversión mensual de 15 millones de pesos.

Los interesados en registrarse pueden acudir a los puntos de atención habilitados en San Juan del Río, donde la convocatoria permanece abierta sin fecha de cierre.

gobiernomovilidadtransporte

Reciente

Avenida Bernardo Quintana en Querétaro donde se proyectaba Bicivía recreativa pausada por municipio.
Querétaro

Municipio pausa Bicivía recreativa en Bernardo Quintana en Querétaro

Felifer Macías prioriza seguridad vial con cruces seguros para ciclistas y peatones sobre nuevos proyectos recreativos

Nuevo parque público en colonia Palmares delegación Epigmenio González Querétaro con trotapista y área de calistenia
Editorial

5.9 mdp para nuevo parque en colonia Palmares de Querétaro

Municipio entrega espacio deportivo y recreativo que beneficia a más de 2 mil 200 habitantes en Epigmenio González.

Silvia Amaya Llano rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro informa resultados de auditoría federal a la UAQ
Querétaro

UAQ supera auditoría federal sin observaciones resarcitorias ni penales

Silvia Amaya Llano asegura que la institución fortalece sus procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Ex Hacienda Cerro Gordo centro de atención municipal en zona oriente de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Ex Hacienda Cerro Gordo atiende a más de 15 mil personas en San Juan del Río

Centro de atención municipal en zona oriente concentra servicios de registro civil, desarrollo social y finanzas.