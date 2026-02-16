San Juan del Río, 16 de febrero de 2026. — El programa Tarifa Unidas alcanzó 21 mil beneficiarios en San Juan del Río y registró en enero de 2026 su mes con mayor número de viajes desde que se implementó en este municipio: 335 mil 200 ascensos al transporte público con una tarifa preferencial de dos pesos por viaje.
La convocatoria para nuevos registros permanece abierta de forma permanente.
La expansión de Tarifa Unidas a San Juan del Río se concretó a partir de noviembre del año pasado, con un periodo de registro que arrancó en septiembre de 2025.
En pocos meses, el programa incorporó a 10 mil adultos mayores y 335 personas con discapacidad, además de beneficiarios del sector seguridad, entre los 21 mil usuarios activos en este municipio.
El director general de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuanalo Santos, informó que el crecimiento en San Juan del Río ha sido acelerado.
"Prácticamente hemos llegado casi ya a la implementación total", señaló el funcionario, quien precisó que enero fue el mes con el mayor número de ascensos registrados en esta demarcación.
Convocatoria permanente para nuevos beneficiarios en San Juan del Río
A diferencia de la zona metropolitana de Querétaro, donde el programa opera desde noviembre de 2021, la implementación en San Juan del Río es reciente y aún mantiene convocatoria abierta para que nuevos usuarios se incorporen al esquema de tarifa preferencial de dos pesos.
El programa forma parte de la estrategia estatal de transporte público accesible que durante la actual administración ha multiplicado por 4.3 el número de usos con tarifa preferencial.
A nivel estatal, Tarifa Unidas suma 188 mil 483 beneficiarios distribuidos en ocho municipios, con una inversión mensual de 15 millones de pesos.
Los interesados en registrarse pueden acudir a los puntos de atención habilitados en San Juan del Río, donde la convocatoria permanece abierta sin fecha de cierre.