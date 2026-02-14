Presentan libro "San Juan del Río" en el Portal del Diezmo

Secretaria de Cultura y alcalde encabezan presentación de obra que recorre historia, gastronomía y tradiciones sanjuanenses.

Presentación del libro San Juan del Río de la colección Querétaro sus municipios en el Portal del Diezmo del centro histórico sanjuanense

El libro cuenta con más de 120 páginas y 11 capítulos que recorren la historia, tradiciones y gastronomía del municipio.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 14, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

San Juan del Río, 14 de febrero de 2026. —El libro "San Juan del Río", primer volumen de la colección editorial "Querétaro, sus municipios", fue presentado en el Foro San Juan del Portal del Diezmo, en el centro de la cabecera municipal.

La obra, que supera las 120 páginas distribuidas en 11 capítulos, ofrece un recorrido por la historia, patrimonio arqueológico, tradiciones, gastronomía y turismo de la demarcación que está próxima a cumplir 495 años de fundación.

La colección "Querétaro, sus municipios" busca documentar la identidad de cada demarcación del estado a través de publicaciones especializadas, y San Juan del Río fue elegido como el primer municipio en ser retratado.

La coordinación editorial estuvo a cargo de Carlos García Astorga, mientras que la investigación y redacción fueron realizadas por la historiadora Ana Cecilia Figueroa Velázquez, quien participó en la presentación del libro.

Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura del estado, recordó que San Juan del Río ha sido pieza clave en el desarrollo de la entidad y que su territorio fue recorrido por personajes como Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo, Guillermo Prieto y Sara Pérez Romero.

Presentaci\u00f3n del libro San Juan del R\u00edo de la colecci\u00f3n Quer\u00e9taro sus municipios en el Portal del Diezmo del centro hist\u00f3rico sanjuanense El libro cuenta con más de 120 páginas y 11 capítulos que recorren la historia, tradiciones y gastronomía del municipio. rotativo.com.mx

"Este libro nos cuenta desde la historia, hasta lo que hoy podemos disfrutar", señaló la funcionaria.

La titular de Cultura precisó que la obra permite conocer las haciendas, templos y arquitectura novohispana del municipio, además de su gastronomía, vinos y quesos.

López Birlain definió el volumen como "una obra que apela a los sentidos, pero también al corazón".

Alcalde reconoce valor cultural del libro de San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, indicó que el libro presenta un relato atractivo que muestra la herencia, tradiciones y cultura de la demarcación.

Presentaci\u00f3n del libro San Juan del R\u00edo de la colecci\u00f3n Quer\u00e9taro sus municipios en el Portal del Diezmo del centro hist\u00f3rico sanjuanense El libro cuenta con más de 120 páginas y 11 capítulos que recorren la historia, tradiciones y gastronomía del municipio. rotativo.com.mx

El edil sanjuanense sostuvo que la obra "catapulta y exalta" las riquezas del territorio municipal.

"Es como una pintura, da las pinceladas precisas y hermosas", comentó Cabrera Valencia, quien agregó que el libro permite transmitir el conocimiento sobre una tierra con más de cinco siglos de historia.

El alcalde subrayó el valor de la publicación como herramienta para que los propios habitantes reconozcan su patrimonio cultural.

A la presentación del libro en San Juan del Río asistieron también Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, jefe de Patrimonio de la Dirección de Bellas Artes y cronista municipal, así como funcionarios estatales, integrantes del Ayuntamiento e integrantes del Gabinete Municipal de San Juan del Río.

gobierno arte y cultura literatura

Reciente

Convivencia con más de 350 mujeres de comunidades de San Juan del Río organizada por el diputado Memo Vega por el Día del Amor y la Amistad
San Juan del Río

Memo Vega reúne a 350 mujeres por Día del Amor en San Juan del Río

Diputado Memo Vega reconoce labor comunitaria de mujeres sanjuanenses durante convivencia.

Balance legislativo del diputado Edgar Inzunza con 32 iniciativas en el Congreso de Querétaro
San Juan del Río

32 iniciativas y contando: así rinde Inzunza en el Congreso de Querétaro

Inzunza detalla agenda legislativa con reformas en salud mental, democracia participativa y pueblos indígenas pendientes en el Congreso de Querétaro.

Conferencia de prensa sobre iniciativa de economía social para comercio informal en San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Alista Inzunza ley para impulsar comercio informal y oficios en San Juan del Río

Diputado Inzunza prepara iniciativa de economía social que beneficiará a pequeños comercios y trabajadores informales en municipios de Querétaro.

Armas de fuego de uso exclusivo del Ejército aseguradas a teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro en carretera de Durango
Seguridad

Cae teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro con 49 armas en Durango

FGR detiene en retén de Durango a oficial de la GN asignado a Querétaro con 34 armas largas y 15 cortas.