San Juan del Río, 14 de febrero de 2026. —El libro "San Juan del Río", primer volumen de la colección editorial "Querétaro, sus municipios", fue presentado en el Foro San Juan del Portal del Diezmo, en el centro de la cabecera municipal.

La obra, que supera las 120 páginas distribuidas en 11 capítulos, ofrece un recorrido por la historia, patrimonio arqueológico, tradiciones, gastronomía y turismo de la demarcación que está próxima a cumplir 495 años de fundación.

La colección "Querétaro, sus municipios" busca documentar la identidad de cada demarcación del estado a través de publicaciones especializadas, y San Juan del Río fue elegido como el primer municipio en ser retratado.

La coordinación editorial estuvo a cargo de Carlos García Astorga, mientras que la investigación y redacción fueron realizadas por la historiadora Ana Cecilia Figueroa Velázquez, quien participó en la presentación del libro.

Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura del estado, recordó que San Juan del Río ha sido pieza clave en el desarrollo de la entidad y que su territorio fue recorrido por personajes como Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo, Guillermo Prieto y Sara Pérez Romero.

El libro cuenta con más de 120 páginas y 11 capítulos que recorren la historia, tradiciones y gastronomía del municipio. rotativo.com.mx

"Este libro nos cuenta desde la historia, hasta lo que hoy podemos disfrutar", señaló la funcionaria.

La titular de Cultura precisó que la obra permite conocer las haciendas, templos y arquitectura novohispana del municipio, además de su gastronomía, vinos y quesos.

López Birlain definió el volumen como "una obra que apela a los sentidos, pero también al corazón".

Alcalde reconoce valor cultural del libro de San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, indicó que el libro presenta un relato atractivo que muestra la herencia, tradiciones y cultura de la demarcación.

El libro cuenta con más de 120 páginas y 11 capítulos que recorren la historia, tradiciones y gastronomía del municipio. rotativo.com.mx

El edil sanjuanense sostuvo que la obra "catapulta y exalta" las riquezas del territorio municipal.

"Es como una pintura, da las pinceladas precisas y hermosas", comentó Cabrera Valencia, quien agregó que el libro permite transmitir el conocimiento sobre una tierra con más de cinco siglos de historia.

El alcalde subrayó el valor de la publicación como herramienta para que los propios habitantes reconozcan su patrimonio cultural.

A la presentación del libro en San Juan del Río asistieron también Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, jefe de Patrimonio de la Dirección de Bellas Artes y cronista municipal, así como funcionarios estatales, integrantes del Ayuntamiento e integrantes del Gabinete Municipal de San Juan del Río.