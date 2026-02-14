Alista Inzunza ley para impulsar comercio informal y oficios en San Juan del Río

San Juan del Río, 14 de febrero de 2026. — Una iniciativa de ley enfocada en el impulso a la economía social será presentada en los próximos días ante el Congreso de Querétaro, con el objetivo de beneficiar a comerciantes pequeños, medianos, informales y trabajadores de oficios en municipios como San Juan del Río.

El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros adelantó la propuesta durante una conferencia de prensa realizada en el segundo municipio más poblado del estado. San Juan del Río se caracteriza por una actividad económica diversa que incluye comercio de todos los tamaños y una tradición arraigada de oficios.

Sin embargo, estos sectores carecen de un marco legal específico que impulse su desarrollo a nivel estatal, según planteó el legislador morenista por el Distrito 10 durante el encuentro con medios locales.

Inzunza Ballesteros explicó que la propuesta busca generar condiciones para que los sectores productivos más vulnerables cuenten con herramientas legales de respaldo.

"Estamos buscando las condiciones para poder presentar esta iniciativa que sea relevante para la vida de nuestros ciudadanos", señaló el diputado, quien precisó que el plazo máximo de presentación será de semanas.

La iniciativa de economía social no se limitará a San Juan del Río. El legislador indicó que contempla beneficios para municipios que han sido desatendidos durante años en materia de desarrollo económico local, sin descuidar las colonias de la capital del estado y la zona metropolitana de Querétaro.

Comerciantes y oficios, eje de la propuesta económica en Querétaro

El diputado detalló que el comercio informal, los pequeños establecimientos y los trabajadores dedicados a oficios tradicionales serán los principales beneficiarios de la reforma.

La propuesta parte del reconocimiento de que estos sectores sostienen la economía cotidiana de municipios como San Juan del Río, pero operan sin un respaldo legislativo en Querétaro que les permita crecer de forma ordenada.

Inzunza Ballesteros informó que la iniciativa se suma a un paquete de 32 propuestas legislativas que ha presentado —de manera conjunta e individual— durante la actual legislatura.

El diputado aseguró que trabaja de forma coordinada con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso estatal para sacar adelante una agenda que priorice el beneficio ciudadano en los municipios.

La presentación formal de la iniciativa se espera antes de que concluya febrero, de acuerdo con los plazos que el propio legislador estableció durante la conferencia.

