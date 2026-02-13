San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. — Alrededor de 100 empleados del gobierno municipal de San Juan del Río serán dados de baja durante el primer cuatrimestre de 2026 como parte de un plan de ajuste presupuestal motivado por la presión financiera del esquema de pensiones y jubilaciones.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó la medida en entrevista y la calificó como "sumamente dolorosa", aunque necesaria para mantener la viabilidad operativa de la administración.
El municipio enfrenta un crecimiento sostenido en sus obligaciones de pensiones y jubilaciones que, según el presidente municipal, compromete la capacidad de operación del gobierno a mediano plazo.
A diferencia de una empresa privada, explicó, un orden de gobierno no puede simplemente cerrar operaciones ni declararse en quiebra, por lo que los ajustes de nómina resultan inevitables.
Cabrera Valencia precisó que el recorte de empleados municipales en San Juan del Río se extenderá durante enero, febrero, marzo y posiblemente abril.
El plan contempla dividir el ejercicio fiscal en cuatrimestres, y el primero concentrará las medidas más difíciles. "No somos una empresa privada que puede declararse en quiebra", sostuvo al justificar la decisión.
Ajustes salariales en puerta para el gobierno de San Juan del Río
El presidente municipal adelantó que además de los recortes de personal, se anunciarán ajustes salariales que revisará el lunes próximo con su gabinete. No precisó montos ni porcentajes, pero indicó que los datos duros se darán a conocer la siguiente semana, durante la cuarta quincena del año.
Pese a la reducción de la plantilla laboral, el alcalde aseguró que los servicios de obra pública, seguridad y atención ciudadana no se detendrán.
"Hoy nos interesa mucho respetar el trabajo que debe tener el gobierno y también respetar a las personas que nos demandan servicios", afirmó Cabrera Valencia, quien agradeció la labor de los colaboradores afectados por la medida.
El gobierno municipal no proporcionó la cifra exacta de empleados que serán separados de su cargo ni el monto de ahorro proyectado con el recorte de personal en San Juan del Río. Se espera que en las próximas semanas la administración presente un balance detallado de los ajustes realizados durante el primer cuatrimestre.