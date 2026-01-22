Corregidora, 22 de enero de 2026. - El municipio de Corregidora lanzó una campaña de descuentos para refrendos de licencias de funcionamiento 2026 que beneficia a negocios sin venta de alcohol con reducciones de 30 por ciento durante enero, 20 por ciento en febrero y 10 por ciento en marzo.
La estrategia busca facilitar la regularización de establecimientos comerciales, industriales y de servicios en Corregidora mediante beneficios escalonados que operarán durante el primer trimestre del año, informó el gobierno municipal.
El trámite de refrendo se realiza en el Centro de Atención Municipal de Corregidora, donde los interesados deben presentar el formato único lleno y firmado, acompañado de documentación que incluye dictamen de uso de suelo vigente compatible con el giro, identificación oficial, constancia de situación fiscal y contrato de arrendamiento o documento que acredite la propiedad del predio, precisó la administración municipal.
La campaña de descuentos en licencias comerciales aplica exclusivamente para negocios que no comercialicen bebidas alcohólicas. Los establecimientos con venta de alcohol requieren tramitar el tarjetón estatal correspondiente además de cumplir con requisitos adicionales establecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, explicó el ayuntamiento.
Personal del Centro de Atención Municipal de Corregidora atiende trámites de refrendos de licencias comerciales con descuentos hasta 30%. rotativo.com.mx
El proceso contempla que los solicitantes deben tramitar vistos buenos de Protección Civil y autorización ambiental al giro, además de presentar contrato o comprobante de pago por concepto de recolección de basura.
Las personas morales deben incluir acta constitutiva y poder notarial, mientras que quienes cuenten con licencia previa deberán subsanar las condicionantes registradas, detalló la dependencia municipal.
Proceso de renovación en cuatro etapas
Los comerciantes interesados en renovar su licencia deben descargar el formato único de la página del municipio, completarlo con firma y reunir la documentación vigente acompañada de identificaciones oficiales.
Posteriormente visitan el Centro de Atención Municipal donde toman turno para revisión de licencias y realizan los pagos correspondientes según el giro del establecimiento, señaló Corregidora.
La entrega de licencias renovadas se efectúa en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al pago. La Secretaría de Desarrollo Económico es la instancia facultada para normar y regular el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios en lo relativo a apertura, operación, modificación, conclusión o reactivación de actividades en el municipio, confirmó el gobierno de Corregidora.