San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. — La Escuela Secundaria General Antonio Caso recibirá un reconocimiento público mediante sesión solemne el próximo 20 de marzo, con motivo de su 75 aniversario.
El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia durante la sesión ordinaria de este jueves.
La ceremonia se realizará en las instalaciones del plantel, ubicado en la calle Heroico Colegio Militar número 1, en la colonia Centro.
La Secundaria Antonio Caso es la primera escuela secundaria general del estado de Querétaro. Su fundación en San Juan del Río y no en la capital respondió a circunstancias históricas que el director César Cermeño López —quien ha encabezado el plantel en dos ocasiones— ha documentado como parte de sus investigaciones educativas.
A la sesión de Cabildo asistieron Cermeño López y el doctor Angelucci Sánchez González, coordinador de los festejos del 75 aniversario de la Secundaria Antonio Caso, quienes representaron a la comunidad académica.
Durante su intervención, Cabrera Valencia reconoció la trayectoria de la institución como pilar educativo del municipio. El alcalde, egresado del plantel, recordó que la escuela ha formado generaciones de profesionistas que contribuyen al desarrollo de San Juan del Río y del estado. También destacó la vocación de servicio de los docentes que han pasado por sus aulas a lo largo de 75 años de historia educativa.
Primera secundaria general de Querétaro cumple bodas de diamante
El presidente municipal subrayó que San Juan del Río ocupa el tercer lugar nacional en crecimiento demográfico entre ciudades no conurbadas a una zona metropolitana, según datos del INEGI, solo detrás de Los Cabos y Playa del Carmen.
Ese dinamismo poblacional, indicó, refuerza la importancia de instituciones educativas consolidadas como la Antonio Caso para sostener el tejido social del municipio.
Cabrera Valencia comparó los 75 años de la secundaria con unas "bodas de diamante" y expresó su expectativa de que la comunidad pueda celebrar el centenario del plantel.
Pidió un aplauso para la comunidad escolar y agradeció a las familias que han confiado la educación de sus hijos a esta institución durante más de siete décadas.
La sesión solemne del 20 de marzo será abierta al público y se espera la asistencia de egresados, docentes en activo y jubilados, así como autoridades educativas estatales.
El Ayuntamiento coordinará los preparativos con el comité de festejos encabezado por Sánchez González.