Aprueban sesión solemne por 75 años de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del Río

Cabildo autoriza reconocimiento público a la primera secundaria general del estado, fundada en San Juan del Río.

Sesión de Cabildo en San Juan del Río donde se aprobó reconocimiento público a la Secundaria Antonio Caso por su 75 aniversario

Roberto Cabrera Valencia durante la aprobación del reconocimiento a la Secundaria Antonio Caso en sesión de Cabildo

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. — La Escuela Secundaria General Antonio Caso recibirá un reconocimiento público mediante sesión solemne el próximo 20 de marzo, con motivo de su 75 aniversario.

El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia durante la sesión ordinaria de este jueves.

La ceremonia se realizará en las instalaciones del plantel, ubicado en la calle Heroico Colegio Militar número 1, en la colonia Centro.

La Secundaria Antonio Caso es la primera escuela secundaria general del estado de Querétaro. Su fundación en San Juan del Río y no en la capital respondió a circunstancias históricas que el director César Cermeño López —quien ha encabezado el plantel en dos ocasiones— ha documentado como parte de sus investigaciones educativas.

A la sesión de Cabildo asistieron Cermeño López y el doctor Angelucci Sánchez González, coordinador de los festejos del 75 aniversario de la Secundaria Antonio Caso, quienes representaron a la comunidad académica.

Durante su intervención, Cabrera Valencia reconoció la trayectoria de la institución como pilar educativo del municipio. El alcalde, egresado del plantel, recordó que la escuela ha formado generaciones de profesionistas que contribuyen al desarrollo de San Juan del Río y del estado. También destacó la vocación de servicio de los docentes que han pasado por sus aulas a lo largo de 75 años de historia educativa.

Primera secundaria general de Querétaro cumple bodas de diamante

El presidente municipal subrayó que San Juan del Río ocupa el tercer lugar nacional en crecimiento demográfico entre ciudades no conurbadas a una zona metropolitana, según datos del INEGI, solo detrás de Los Cabos y Playa del Carmen.

Ese dinamismo poblacional, indicó, refuerza la importancia de instituciones educativas consolidadas como la Antonio Caso para sostener el tejido social del municipio.

Cabrera Valencia comparó los 75 años de la secundaria con unas "bodas de diamante" y expresó su expectativa de que la comunidad pueda celebrar el centenario del plantel.

Pidió un aplauso para la comunidad escolar y agradeció a las familias que han confiado la educación de sus hijos a esta institución durante más de siete décadas.

La sesión solemne del 20 de marzo será abierta al público y se espera la asistencia de egresados, docentes en activo y jubilados, así como autoridades educativas estatales.

El Ayuntamiento coordinará los preparativos con el comité de festejos encabezado por Sánchez González.

gobiernoeducacionaniversario

Reciente

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, reacciona tras homicidio durante asalto en Plaza Agua Rica en la zona centro del municipio
San Juan del Río

Cabrera condena homicidio durante asalto en Plaza Agua Rica de San Juan del Río

Cabrera Valencia confirma entrega de videovigilancia a Fiscalía y anuncia revisión de tiempos de respuesta del 911.

Preparativos para la marcha del 8M en San Juan del Río, una de las movilizaciones más emblemáticas del estado de Querétaro
San Juan del Río

San Juan del Río alista operativo y acuerdos para la marcha del 8M

Cabrera Valencia confirma coordinación con lideresas y Secretaría de Gobierno para garantizar libre expresión.

Sesión de Cabildo de San Juan del Río donde se aprobó la exención de predial a inmuebles federales de Pemex e IMSS
San Juan del Río

Aprueban exención de predial a inmuebles de Pemex y del IMSS en San Juan del Río

Comisión de Hacienda dictamina exención para 11 propiedades de Pemex y 4 del IMSS ubicadas en el municipio.

Elementos de seguridad durante cateos del operativo Sinergia por Querétaro en Corregidora, Cadereyta y la capital
Querétaro

Caen 12 tras operativo con cateos simultáneos en Querétaro

Fiscalía ejecuta 12 cateos en Corregidora, Cadereyta y Querétaro con apoyo militar.