Clima en Querétaro hoy: mínima de 7°C y máxima de 31°C sin lluvia

Conagua pronostica cielo despejado, bancos de niebla matutinos y viento variable en la entidad.

Pronóstico del clima en Querétaro hoy con cielo despejado, temperatura mínima de 7 grados y máxima de 31 grados centígrados según Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para Querétaro con vigencia de 24 horas a partir de las 06:00 del 10 de febrero.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 10, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 10 de febrero de 2026. —Santiago de Querétaro registrará una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 31°C este lunes, con cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia durante las próximas 24 horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

La entidad experimentará bancos de niebla matutinos y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución en tramos carreteros durante las primeras horas del día.

El pronóstico del clima en Querétaro abarca de las 06:00 horas del 10 de febrero a las 06:00 del 11 de febrero. Zonas serranas de la entidad podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5°C, mientras que en las últimas 24 horas la estación de San Ildefonso marcó la mínima más baja con apenas 5°C.

En contraste, Peñamiller alcanzó los 31°C como la temperatura máxima más elevada del estado.

Por la mañana, el ambiente será fresco a frío con bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en zonas urbanas y carreteras. Durante la tarde, las condiciones cambiarán a un clima templado a cálido, con cielo parcialmente nublado.

Las rachas de viento de hasta 50 km/h representan el principal factor de alerta, ya que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas expuestas.

En las últimas 24 horas no se registraron lluvias en ninguna estación meteorológica de la entidad. Las temperaturas máximas reportadas por la Conagua en Querétaro fueron: Peñamiller con 31°C, Jalpan con 30.5°C, Juriquilla con 30°C, Carrillo con 29°C y el Observatorio Querétaro con 28.7°C. El Pueblito, El Batán y Derivadora San José reportaron 28°C.

Nieve en el noroeste y contaminación en CDMX: el panorama nacional

A nivel nacional, una vaguada en altura y una circulación ciclónica generan lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros.

Prevalecen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. También se prevén chubascos en Baja California, Coahuila y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Un sistema anticiclónico sobre el centro del país limitará la dispersión de contaminantes en la Ciudad de México durante esta semana, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Para Querétaro, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable e incremento gradual de las temperaturas vespertinas en los próximos días.

Los queretanos que circulen por carretera durante la madrugada y primeras horas de la mañana deben extremar precauciones ante los bancos de niebla, especialmente en zonas serranas.

El pronóstico detallado por municipio puede consultarse en el portal del Servicio Meteorológico Nacional en smn.conagua.gob.mx.

climatemporada invernalfrente fríomedio ambiente

Reciente

Operativos de seguridad pública municipal en San Juan del Río con detenidos y vehículos recuperados en febrero 2026
San Juan del Río

Policía de San Juan del Río detiene a 129 personas en 9 días de febrero

Corporación municipal realiza 71 operativos y recupera dos vehículos del 1 al 9 de febrero.

Operativo de cateo en viñedo La Redonda de Ezequiel Montes con participación de Fiscalía de Querétaro y corporaciones de seguridad
Ezequiel Montes

Detienen a 4 en cateo a viñedo La Redonda, en Ezequiel Montes

Fiscalía ejecuta cateo en La Redonda y asegura arma de fuego, documentación y efectivo.

Elementos de la Guardia Nacional revisan vehículos en carretera Polotitlán-Las Cruces en Huichapan Hidalgo durante operativo contra huachicol
Seguridad

Guardia Nacional refuerza retenes en Huichapan y Nopala tras asesinato de jefe policiaco

Operativo contra huachicol se intensifica en carreteras de Huichapan y Nopala tras homicidio de mando federal.

Campus de UNITEC Querétaro en avenida 5 de Febrero donde alumnos denuncian recargos diarios de 150 pesos sobre colegiaturas de 1,700 pesos
Querétaro

Recargos de 150 pesos diarios en colegiaturas de UNITEC superan 3,000% anual en Querétaro

Profeco podría investigar cobros que representan 264% mensual sobre adeudos de colegiaturas de 1,700 pesos.