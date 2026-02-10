Querétaro, 10 de febrero de 2026. —Santiago de Querétaro registrará una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 31°C este lunes, con cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia durante las próximas 24 horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

La entidad experimentará bancos de niebla matutinos y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución en tramos carreteros durante las primeras horas del día.

El pronóstico del clima en Querétaro abarca de las 06:00 horas del 10 de febrero a las 06:00 del 11 de febrero. Zonas serranas de la entidad podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5°C, mientras que en las últimas 24 horas la estación de San Ildefonso marcó la mínima más baja con apenas 5°C.

En contraste, Peñamiller alcanzó los 31°C como la temperatura máxima más elevada del estado.

Por la mañana, el ambiente será fresco a frío con bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en zonas urbanas y carreteras. Durante la tarde, las condiciones cambiarán a un clima templado a cálido, con cielo parcialmente nublado.

Las rachas de viento de hasta 50 km/h representan el principal factor de alerta, ya que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas expuestas.

En las últimas 24 horas no se registraron lluvias en ninguna estación meteorológica de la entidad. Las temperaturas máximas reportadas por la Conagua en Querétaro fueron: Peñamiller con 31°C, Jalpan con 30.5°C, Juriquilla con 30°C, Carrillo con 29°C y el Observatorio Querétaro con 28.7°C. El Pueblito, El Batán y Derivadora San José reportaron 28°C.

Nieve en el noroeste y contaminación en CDMX: el panorama nacional

A nivel nacional, una vaguada en altura y una circulación ciclónica generan lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros.

Prevalecen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. También se prevén chubascos en Baja California, Coahuila y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Un sistema anticiclónico sobre el centro del país limitará la dispersión de contaminantes en la Ciudad de México durante esta semana, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Para Querétaro, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable e incremento gradual de las temperaturas vespertinas en los próximos días.

Los queretanos que circulen por carretera durante la madrugada y primeras horas de la mañana deben extremar precauciones ante los bancos de niebla, especialmente en zonas serranas.

El pronóstico detallado por municipio puede consultarse en el portal del Servicio Meteorológico Nacional en smn.conagua.gob.mx.