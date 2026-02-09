San Juan del Río, 9 de febrero de 2026. —Las 83 comunidades rurales de San Juan del Río enfrentan impedimentos legales para recibir obra pública debido a que en la mayoría sus calles están clasificadas como derechos de paso ejidal, condición que impide la intervención directa del gobierno municipal.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia aseveró que el ayuntamiento gestiona ante el Registro Agrario Nacional la entrega formal de espacios públicos para destrabar la ejecución de proyectos de urbanización.
El problema tiene raíces históricas. San Juan del Río fue cuna del reparto agrario y su mancha urbana creció sobre terrenos ejidales, particularmente en la zona oriente, donde los ejidos de Santa Cruz Nieto, Rancho del Medio y Cerro Gordo concentran gran parte del crecimiento habitacional.
Esa condición jurídica se replica en prácticamente todas las localidades rurales del municipio.
Cabrera Valencia citó el caso de Estancia de Bordos, comunidad que visitará esta semana, donde tras una verificación conjunta entre la delegada, el comisario ejidal y los vecinos se confirmó que ninguna calle puede recibir intervención municipal.
"Todas sus calles son derechos de paso", explicó el funcionario, y añadió que las vialidades permanecen sin pavimentar.
Comunidades rurales de San Juan del Río sin urbanización básica
La situación se agrava en localidades como El Granjeno y Puerta de Alegrías, donde además de la ausencia de calles urbanizadas no existe mobiliario urbano ni áreas de recreación.
El presidente municipal detalló que estas comunidades, ubicadas en la periferia y colindantes con otros municipios, presentan los mayores índices de vulnerabilidad por la combinación de rezago en infraestructura y su dependencia de la agricultura temporalera.
La zona temporalera del municipio, fuera del Distrito de Riego 023, enfrenta un desafío adicional: hasta el 60 por ciento de la producción agrícola puede perderse en un mal temporal, lo que deja a las familias en condiciones de mayor fragilidad económica.
A inicios de 2026, el gobierno estatal entregó 150 kilogramos de maíz de grado alimenticio a entre 2 mil y 2 mil 300 familias de San Juan del Río a través del programa de Desarrollo Agropecuario.
El alcalde indicó que los trámites de regularización ante el Registro Agrario Nacional avanzan en todas las comunidades y reiteró que el esquema Mitad Tú, Mitad Yo, operado por el DIF municipal que preside Gina Sánchez Barrios, permite ejecutar proyectos comunitarios en terrenos que no requieren regularización formal.