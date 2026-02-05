San Juan del Río, 5 de febrero de 2026. —Febrero es el último mes para que contribuyentes de San Juan del Río obtengan un descuento en el pago del impuesto predial 2026, con una reducción del 8 por ciento y un seguro de vivienda gratuito para quienes cumplan con su obligación fiscal antes de que termine el periodo de pronto pago, confirmó la Dirección de Ingresos Municipales.
Durante enero, el Ayuntamiento aplicó un descuento del 20 por ciento que generó alta afluencia en los puntos de cobro del predial en San Juan del Río.
A partir de marzo, el tributo se cobrará sin reducción alguna. El municipio también mantiene un 50 por ciento de descuento en multas y recargos para contribuyentes con adeudos de ejercicios anteriores que se pongan al corriente durante este periodo.
Jepthé García Morales, director de Ingresos Municipales, precisó que el seguro de vivienda se otorga a quienes liquiden su predial durante enero o febrero.
La póliza cubre daños por fenómenos hidrometeorológicos como lluvias intensas e inundaciones, además de incendios, robos y remoción de escombros.
"Esta póliza va a entrar a partir de abril", explicó el funcionario, aunque el beneficio se garantiza con el pago oportuno en los primeros dos meses. La cobertura se activa automáticamente para todas las claves catastrales registradas dentro del periodo de descuento.
Puntos de pago del predial en San Juan del Río
El municipio mantiene 30 cajas de cobro distribuidas en distintas zonas: siete en la antigua presidencia municipal, cuatro en Ciudad Oriente, siete más en La Bodega del Centro de Cultura y Convenciones, además de puntos en el Centro Cívico y la exhacienda de Cerro Gordo.
Los horarios de atención van de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Ocho cajas recaudadoras adicionales del gobierno del estado operan en Plaza Epic Center. Los adultos mayores cuentan con una caja exclusiva y área de espera especial en las instalaciones del CeCuCo para agilizar el trámite.
Quienes prefieran evitar traslados pueden realizar el pago en línea a través de la página oficial del municipio y la plataforma Recaudanet, con la clave catastral y una tarjeta de débito o crédito.
También es posible pagar en tiendas de conveniencia Oxxo mediante línea de captura, señaló García Morales.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia indicó que la recaudación del impuesto predial financia obras de infraestructura, alumbrado público, recolección de basura y programas sociales que benefician a las familias sanjuanenses.
El municipio avanza en la regularización de asentamientos humanos para ampliar la base de contribuyentes y mejorar los servicios en la demarcación.