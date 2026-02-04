San Juan del Río, 4 de febrero de 2026. —Una brigada integrada por 40 trabajadores municipales llegó a la comunidad de Arcila para atender solicitudes de alumbrado público, vacunación antirrábica, esterilización de mascotas y rehabilitación de infraestructura escolar.

Hasta las 10:30 horas se habían registrado 30 órdenes de trabajo entre vacunas, desparasitaciones y programación de cirugías para animales de compañía.

Vecinos de comunidades aledañas también reciben servicios de vacunación y esterilización de mascotas. rotativo.com.mx

El operativo también beneficia a habitantes de San Miguel Galindo y San José Galindo que acudieron al punto de atención.

El programa de acercamiento ciudadano busca que el gobierno municipal tenga contacto directo con los habitantes, más allá de los delegados o autoridades auxiliares.

Previamente, personal de alumbrado había revisado luminarias reportadas como fundidas y reparado un cableado dañado. La próxima semana el operativo se trasladará a Santa Cruz Escandón.

Personal municipal repara luminarias y atiende órdenes de trabajo en la comunidad rural. rotativo.com.mx

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales, explicó que la brigada incluye personal de alumbrado, aseo público, imagen urbana y atención animal.

En la escuela de la comunidad se soldó un tablero deportivo deteriorado y se realizó poda de hierba en áreas verdes. El funcionario precisó que si los vecinos requieren trabajos de pintura, el equipo de imagen urbana está disponible para ejecutarlos.

"Estamos convencidos de que no solo el trato debe de ser con el delegado o el presidente de colonos", señaló Mora Rico. El secretario indicó que muchos ciudadanos no ubican a sus representantes locales, por lo que la presencia directa del gobierno facilita la recepción de solicitudes.

Además, se realizan pláticas de concientización sobre tenencia responsable de mascotas en escuelas primarias, secundarias y telesecundarias.





Rehabilitación vial avanza en colonias de San Juan del Río

En paralelo, Servicios Públicos trabaja en la rehabilitación de carpeta asfáltica en vialidades dañadas. El secretario informó que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones estatal prestó maquinaria gracias a gestiones del presidente municipal. Los trabajos avanzaron en la calle Mármol, desde el Tecnológico hasta Boulevard Pedregoso, y continuarán hacia Avenida Patos.

Si la maquinaria sigue disponible jueves y viernes, las cuadrillas atenderán las zonas más deterioradas de Luis Romero Soto y Las Águilas.

La prioridad será el tramo del Hospital General hacia Avenida Patos, donde el pavimento presenta mayores daños. El personal de servicios públicos inició labores a las siete de la mañana con barrido, riego y aplicación de petrolizada antes de tender el asfalto.

Los interesados en servicios de esterilización pueden acudir a los puntos de atención durante las jornadas comunitarias para agendar cirugías sin costo.