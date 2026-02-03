Torreón, 3 de febrero de 2026. —Elementos de la Fiscalía General de la República capturaron a Ever José González Bournes, alias Pepe el Águila, presunto responsable de la masacre que cobró la vida de 10 integrantes de la familia LeBarón en noviembre de 2019.

El detenido fue aprehendido junto con tres personas más durante un operativo en el libramiento Laguna Norte, donde viajaban en un vehículo blindado con armas de fuego, cargadores, cartuchos y ocho teléfonos celulares.

La captura de Pepe el Águila representa un avance significativo en las investigaciones sobre uno de los casos más emblemáticos de violencia en México.

La masacre de la familia LeBarón ocurrió el 4 de noviembre de 2019 en los límites de Chihuahua y Sonora, cuando un grupo armado emboscó a tres vehículos donde viajaban mujeres y niños de la comunidad mormona, dejando nueve fallecidos, entre ellos menores de edad.

González Bournes operaba bajo una identidad falsa, pero fue identificado como titular de una orden de aprehensión en Chihuahua por su presunta participación en esos hechos. También enfrenta denuncias por robo y despojo de minas en Chihuahua y Sonora.

Captura de Pepe el Águila revela arsenal en vehículo blindado

Durante la intervención, los agentes federales aseguraron una camioneta GMC Yukon Denali color blanco con blindaje de agencia y placas VDG-767-C de San Luis Potosí. El vehículo contenía diversas armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y dispositivos de comunicación.

Las autoridades consideraban a González Bournes como un generador de violencia y objetivo prioritario. Está señalado como presunto líder del grupo delictivo La Línea en la zona de Moris, Chihuahua, organización vinculada con múltiples hechos violentos en la región serrana.

Además del caso LeBarón, Pepe el Águila es investigado como uno de los probables responsables de la emboscada que sufrieron agentes estatales el pasado mes de octubre en Moris.

Ese ataque dejó un saldo de tres policías muertos y varios heridos cuando elementos de seguridad de Chihuahua fueron atacados durante un recorrido de vigilancia.

Junto con el líder criminal fueron detenidos Jesús Adán Cruz Alvelais, Aylin Andrea Cruz Alvelais e Isabel Guadalupe Perla Trujillo, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.