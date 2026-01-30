El reloj electoral comenzó su cuenta regresiva definitiva. A menos de 18 meses de que los queretanos elijan gobernador, alcaldes y diputados locales, el panorama político del estado exhibe fracturas, realineamientos y apuestas que transformarán el mapa del poder en una entidad gobernada ininterrumpidamente por el PAN desde 2009.
Este 2026 no admite tanteos ni especulaciones sin costo. Es el año en que se definen candidaturas, se miden lealtades reales y se prueba la capacidad de los partidos para sostener con hechos lo que prometen con discursos. El Partido Acción Nacional enfrenta una paradoja incómoda: gobierna Querétaro, pero esa condición que durante años fue ventaja ya no garantiza nada.
La baraja interna se ha depurado hasta concentrar la contienda en dos nombres principales que representan visiones distintas del panismo queretano: el alcalde capitalino Felipe Fernando Macías y el exalcalde Luis Bernardo Nava.
La batalla interna del PAN
Las encuestas más recientes muestran un escenario de competencia cerrada entre los punteros. Según mediciones de Rubrum de septiembre pasado, Nava encabeza las preferencias internas con 35.6 por ciento, seguido por Felifer Macías con 25.2 por ciento.
Más atrás aparece el senador Agustín Dorantes Lámbarri con 18.5 por ciento, quien sigue haciendo su luchita en redes sociales y eventos con ganaderos en Ezequiel Montes, presumiendo cercanía con el exgobernador Francisco Domínguez. Sin embargo, los números no mienten: en esta ocasión, la carta panista no será él.
Otras casas encuestadoras como Question Mark ubican a Macías al frente con 38.1 por ciento en un escenario de careo directo contra Morena. La disparidad de números revela una certeza: ninguno de los dos punteros tiene la candidatura asegurada, aunque los caballos negros —Dorantes incluido, junto con Marco del Prete y Josué "Chepe" Guerrero— observan desde la barrera sin desgastarse en la pugna principal.
El caso de Chepe Guerrero merece mención aparte. El alcalde de Corregidora aparece en algunas encuestas con aspiraciones estatales, pero quienes conocen el terreno político saben que su futuro inmediato está en la reelección municipal.
Corregidora creció exponencialmente, enfrenta retos de infraestructura, agua y seguridad que demandan atención de tiempo completo. Los números favorables que Guerrero presume en su demarcación se diluirían rápidamente si los ciudadanos perciben que su alcalde ya está pensando en la gubernatura mientras los baches de Candiles siguen sin reparar.
Su mejor apuesta es concentrarse en gobernar bien, refrendar la confianza ciudadana en 2027 y, quizá entonces, construir plataforma para aspiraciones mayores. Soñar con la grande antes de consolidar lo propio es receta segura para quedarse sin una cosa ni la otra.
El dirigente estatal del PAN, Martín Arango García, anunció que antes de concluir el primer trimestre designarán al coordinador del proyecto "Cuidar Querétaro". Mencionó diez perfiles en evaluación: cinco mujeres —Lupita Murguía, Lorena García, Tania Palacios, Ana Paola López y Sonia Rocha— y cinco hombres —Marco del Prete, Josué Guerrero, Felifer Macías, Luis Nava y Agustín Dorantes—. La lista amplia no engaña a nadie: los finalistas reales son Felifer y Nava, y las encuestas que se mandaron hacer desde Casa de la Corregidora lo confirmarán en semanas.
El gobernador Mauricio Kuri González mantiene equilibrio calculado: se reúne con Felifer Macías para revisar proyectos en la capital y acompaña a Marco del Prete para agradecer a su equipo en Desarrollo Sustentable. La señal política es clara: trabajo, coordinación y visibilidad institucional, sin destapes anticipados. Pero el mensaje también es de advertencia: quien fracture la unidad interna pagará las consecuencias.
¿Morena puede ganar Querétaro?
Mientras el PAN resuelve su dilema interno, Morena dejó de ser oposición testimonial. El resultado electoral del 2 de junio de 2024 demostró capacidad real: el partido guinda pasó de gobernar un municipio a cuatro, saltó de 5 a 13 diputados locales, y ganó alcaldías como Pedro Escobedo, Cadereyta y Ezequiel Montes que antes estaban en manos del blanquiazul.
Santiago Nieto Castillo, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lidera con margen amplio la carrera interna de Morena. Las encuestas lo ubican con 44 por ciento de preferencia, más de 25 puntos por encima del segundo lugar. Su trabajo territorial, la estructura que construyó durante su campaña al Senado y su cercanía con el gobierno federal lo posicionan como el activo político más importante del partido guinda en la entidad. Nieto no se cansa de repetir su frase de campaña: "Morena sacará al PAN de la Corregidora". Ya no suena tan descabellado.
Algunas mediciones colocan a Morena a sólo dos puntos del PAN en preferencias genéricas. El escenario de alternancia que hace cinco años parecía impensable hoy genera nerviosismo real. Si Morena perfila a Nieto como abanderado y despliega operación territorial con programas federales, la contienda será más cerrada de lo que cualquier panista quisiera admitir.
El bloque de la Cuarta Transformación tiene otros nombres en la baraja: la senadora Beatriz Robles, el diputado federal Gilberto Herrera, Luis Humberto Fernández. Si la decisión se toma por criterio de género, Robles o incluso la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, podrían entrar en escena.
El PRI navega en aguas turbulentas. La dirigente estatal Abigail Arredondo Ramos asegura que "tienen con qué" y menciona perfiles como Adriana Meza, Manuel Montes, René Mejía y Pablo Meré. Pero con apenas 4.9 por ciento de preferencia electoral, el tricolor parece destinado a negociar supervivencia. El PAN ya declaró que "ni a la esquina" con el PRI, aunque en política las declaraciones de enero rara vez sobreviven hasta las boletas.
Los megaproyectos que definirán el voto
Felifer Macías y Luis Nava encabezan preferencias internas del PAN mientras Agustín Dorantes observa desde tercera posición. rotativo.com.mx
La arena electoral no se disputa sólo en mítines y encuestas. Tres temas dominarán la conversación pública durante 2026.
El proyecto hídrico "El Batán" representa la apuesta más ambiciosa del gobierno de Mauricio Kuri, pero también la más controvertida. Con inversión de 9,590 millones de pesos mediante Asociación Público-Privada, el sistema plantea recircular agua residual tratada para consumo humano. Tecnología que funciona en Singapur, California y Guadalajara, pero que aquí ha generado resistencia ciudadana y batalla legislativa. Los críticos señalan falta de transparencia y riesgos de privatización por 30 años. Los defensores argumentan que la crisis hídrica no espera. El tema será arena de batalla durante todo el año.
El Tren México-Querétaro inició obras en el Centro Histórico este 26 de enero, con afectaciones a 23 rutas de QroBús y retrasos que impactarán a 92 mil usuarios diarios durante ocho meses. El megaproyecto federal promete transformar la conectividad, pero el costo político de la ejecución recaerá sobre gobiernos locales. Si las molestias se gestionan mal, Morena capitalizará como autor del proyecto mientras el PAN carga con el desgaste de los embotellamientos.
La seguridad completa el triángulo de temas definitorios. Kuri presume que Querétaro mantiene los índices más bajos de hechos de alto impacto a nivel nacional. Esta semana envió tres iniciativas al Congreso para fortalecer el sistema de justicia. El discurso es de continuidad exitosa, pero la presión es constante: el estado pasó de ser oasis de paz a territorio donde la tranquilidad ya no se da por sentada.
Sin margen de error
El Instituto Electoral fijará en junio los lineamientos del proceso. A partir de septiembre arranca la contienda federal que se entrelaza con la local. Los tiempos aprietan.
Para el PAN, el desafío es doble: resolver su pugna sin fracturas y defender un bastión que ya no es invulnerable. Dorantes deberá asumir que los números no lo favorecen y sumarse al proyecto ganador; Chepe Guerrero haría bien en olvidarse de sueños estatales y concentrarse en su reelección, que tampoco tiene garantizada si descuida Corregidora.
Para Morena, la oportunidad es histórica: convertir avances en victoria estatal. Para el PRI, prueba de supervivencia.
Querétaro entra en fase donde cada indicador de gestión suma o resta votos: el agua que llegue a las casas, el tráfico de las obras, la sensación de seguridad. El bastión azul se prepara para su prueba más difícil en una década. Los actores ya están definidos. Solo falta que los ciudadanos decidan.
En un estado que premia la gestión y el equilibrio, algunos harían bien en recordar que para aspirar a gobernar Querétaro, primero hay que demostrar que se puede gobernar lo que ya se tiene.