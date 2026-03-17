Querétaro, 17 de marzo de 2026. — Una persona con discapacidad visual tropezó con un scooter eléctrico mal estacionado en la zona de Gutiérrez Nájera y 15 de Mayo, en el centro de Querétaro, según una denuncia pública de la Escuela de Ciegos Querétaro.

El incidente llevó al presidente municipal, Felifer Macías Olvera, a instruir al secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, para coordinarse con la Agencia de Movilidad del Estado y atender la problemática de unidades abandonadas en banquetas.

La denuncia ciudadana no es reciente. La Escuela de Ciegos ya había alertado previamente sobre scooters estacionados en puntos que obstruyen el paso peatonal en banquetas, lo que representa un riesgo particular para personas con discapacidad visual y movilidad reducida.

La organización cuestionó la falta de atención de las autoridades y el impacto directo en la accesibilidad urbana. Al momento de la publicación, no se ha informado si la persona que sufrió la caída requirió atención médica.

"Hay lugares establecidos donde se tienen que dejar los scooters, no se pueden dejar donde se le antoja a cada quien", señaló Macías Olvera en entrevista, y calificó el problema como un asunto de responsabilidad y cultura de uso.

El alcalde advirtió que podrían aplicarse medidas contra usuarios que incumplan las normas de estacionamiento de estos vehículos.

Entre las opciones que mencionó están la cancelación del servicio para usuarios infractores y posibles sanciones adicionales que se definirían en coordinación con la autoridad estatal.

Querétaro revisará sanciones por scooters eléctricos en banquetas

Macías Olvera indicó que su administración revisará con la Agencia de Movilidad del Estado la posibilidad de endurecer restricciones para quienes abandonen scooters fuera de las zonas designadas.

Actualmente, las empresas operadoras de scooters cuentan con estaciones virtuales delimitadas, pero el cumplimiento depende en gran medida de los propios usuarios.

"Si alguien está dejando de manera irresponsable un scooter en plena avenida o en la banqueta, podría haber incluso cancelación del uso para ese usuario", advirtió el edil.

¿Dónde deben estacionarse los scooters eléctricos en Querétaro?

Las plataformas de renta de scooters operan con zonas de estacionamiento designadas dentro de sus aplicaciones. Sin embargo, la regulación y supervisión del cumplimiento involucra tanto al municipio como a la Agencia de Movilidad estatal, lo que ha generado señalamientos de vacíos en la vigilancia.

El caso expuesto por la Escuela de Ciegos pone en evidencia que la falta de fiscalización afecta de manera directa a los sectores más vulnerables de la población peatonal.