Qué es la tecnología biométrica facial?

El sistema de reconocimiento facial utiliza inteligencia artificial para convertir características físicas del rostro en un patrón matemático único. Las cámaras instaladas en los accesos de antros, bares y restaurantes capturan imágenes de los rostros de quienes ingresan y las procesan en milisegundos, precisaron especialistas en tecnología de seguridad consultados.

La tecnología mide múltiples puntos específicos del rostro: distancia entre los ojos, forma del mentón, curva de la mandíbula, contorno de la nariz, ubicación de las cejas, tamaño de las orejas y estructura facial general. Estas medidas se convierten en datos numéricos que conforman una "plantilla biométrica" única para cada persona, imposible de replicar con exactitud.

Datos que recopila el sistema en Querétaro

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, el sistema instalado en los 52 establecimientos nocturnos recopila los siguientes datos biométricos:

Características faciales principales: distancia entre ojos, forma y tamaño de la nariz, contorno del rostro, ubicación de pómulos, estructura de la mandíbula y dimensiones de las orejas.

Datos de contexto: fecha y hora de detección, ubicación del establecimiento donde se captó el rostro y número de identificación de la cámara que realizó el registro.

Comparación con bases de datos: el sistema compara automáticamente cada rostro detectado contra bases de datos estatales y federales de personas con órdenes de aprehensión, alertas de búsqueda o reportes de desaparición en Querétaro.

Cómo funciona el proceso de identificación

Sistema de cámaras de reconocimiento facial biométrico instalado en establecimiento nocturno de Querétaro conectado al C5. (depositphotos)

Cuando una persona ingresa a un establecimiento equipado con el sistema biométrico, el proceso de análisis ocurre en cuatro fases: primero, la cámara detecta la presencia de un rostro humano; segundo, el software analiza y mide los rasgos faciales específicos; tercero, convierte esas medidas en un código matemático; y cuarto, compara este código contra las bases de datos policiales.

Si el sistema detecta una coincidencia con una persona buscada, envía una alerta inmediata al Complejo de Seguridad "Rhino" del C5, lo que permite un despliegue operativo sin interrumpir las actividades del establecimiento.

Las autoridades realizan verificaciones adicionales antes de proceder con cualquier detención, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Meta de 640 establecimientos en Querétaro

René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio en el estado, confirmó que la meta es integrar 640 negocios al sistema de reconocimiento facial, principalmente en el área metropolitana de Querétaro. La instalación avanza de forma gradual y el software es proporcionado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin costo para los establecimientos.

El gobierno estatal de Querétaro advirtió en noviembre de 2025 que bares, antros y cantinas que no cumplan con la instalación de cámaras biométricas no podrán continuar operando. La medida fortalece la seguridad en espacios de alta concentración de personas, según explicó el gobernador Mauricio Kuri González.

Privacidad y protección de datos

Los datos biométricos están clasificados como "categoría especial" de datos personales por las normativas internacionales de protección de información. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales considera estos datos como sensibles y requiere medidas de seguridad reforzadas para su tratamiento y almacenamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro no ha detallado públicamente los protocolos de almacenamiento, tiempo de conservación de los datos recopilados ni las medidas de protección implementadas para evitar accesos no autorizados a la información biométrica de los asistentes a establecimientos nocturnos.

El caso del centro nocturno Könor, donde las cámaras biométricas registraron información que fue entregada inmediatamente a la Fiscalía Estatal, evidencia la capacidad operativa del sistema para documentar eventos violentos en tiempo real.