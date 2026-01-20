Querétaro elimina tolerancia por mal estacionamiento de scooters

La AMEQ acordó con empresa operadora aplicar sanciones inmediatas a usuarios que no devuelvan scooters en estacionamientos virtuales autorizados tras un año de operación.

Scooters eléctricos en estacionamiento virtual autorizado en Querétaro tras nueva regulación de AMEQ

Sistema de scooters compartidos en Querétaro registra 1,000 viajes diarios con velocidad promedio de 6 km/h y distancias de 1.2 km.

Querétaro, 20 de enero de 2026. — El gobierno de Querétaro eliminó la tolerancia por estacionamiento irregular de scooters eléctricos tras un año de evaluación del sistema.

La Agencia de Movilidad del Estado acordó con la empresa operadora aplicar multas inmediatas a usuarios que no devuelvan las unidades en estacionamientos virtuales autorizados, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ.

La medida fortalece la regulación del sistema de movilidad compartida que registra 1,000 viajes diarios en la capital del estado. Las autoridades estatales detectaron estacionamientos irregulares que obstruyen espacios públicos y banquetas, explicó el funcionario durante un encuentro con medios sobre movilidad urbana en Querétaro.

"Hemos acordado con la empresa que esta tolerancia prácticamente desaparezca. Un usuario que contrate un scooter y no lo devuelva en un lugar autorizado será multado de manera inmediata", precisó el director de la AMEQ. La empresa operadora administra el sistema mediante GPS instalado en cada scooter eléctrico que permite identificar ubicaciones en tiempo real.

El sistema de scooters compartidos en Querétaro opera con una velocidad promedio de 6 kilómetros por hora y recorre distancias de aproximadamente 1.2 kilómetros por viaje, según información proporcionada por la propia empresa a las autoridades estatales. Los usuarios son principalmente jóvenes que utilizan el servicio para trayectos cortos en zonas urbanas.

La AMEQ y la empresa operadora continúan evaluaciones periódicas del sistema tras cumplirse un año de operación en el estado. Las autoridades estatales no descartaron futuras ampliaciones del servicio dependiendo del comportamiento de usuarios y la demanda en diferentes zonas de la capital queretana.


