San Juan del Río, 24 de febrero de 2026. — Lentes a bajo costo, audiometrías gratuitas y alimentos a precios accesibles son parte de la oferta que ha recorrido 15 comunidades, colonias, barrios y fraccionamientos de San Juan del Río a través de brigadas coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social.

Las jornadas acumulan ya más de 6 mil 800 personas atendidas y operan con el respaldo de al menos nueve dependencias municipales, estatales y federales.

La estrategia responde a una necesidad concreta: acercar servicios básicos a zonas donde la distancia o la falta de recursos dificultan el acceso a atención médica y productos de primera necesidad.

Hasta ahora, las brigadas han operado en las comunidades de La Estancia, Vaquerías, Cuadrilla de En medio, Paso de Mata, Santa Rosa Xajay, La Llave y San Sebastián de las Barrancas Norte, además de las colonias El Pedregoso, Fátima, Jardines del Valle y Fundadores.

También se han instalado en Barrio de San Isidro, Barrio de La Cruz, fraccionamiento La Rueda y el Centro Cívico.

Exámenes de la vista y audiometrías gratuitas forman parte de la oferta de salud en cada jornada. rotativo.com.mx

El alcalde Roberto Cabrera Valencia explicó que las jornadas de desarrollo social en San Juan del Río buscan mejorar la calidad de vida y reducir brechas de desigualdad entre comunidades rurales y urbanas del municipio.

Consultas sin costo y abasto a precios por debajo del mercado

Cada brigada opera como una ventanilla única. En el componente de salud, los asistentes acceden a cortes de cabello sin costo, atención quiropráctica, lavado de oídos y audiometrías gratuitas. Para quienes requieren atención visual, se practican exámenes de la vista con lentes a precio reducido; también se ofrecen aparatos auditivos y toma de muestras para análisis clínicos.

El ala de abasto complementa la atención con pollo, huevo y lácteos a precios por debajo del mercado, junto con papel higiénico, productos de jarciería y plásticos para el hogar.

La lógica es sencilla: que una familia resuelva en una sola visita necesidades que normalmente implicarían traslados y gastos dispersos.

La operación logística involucra a las secretarías de Servicios Públicos Municipales, Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario y de la Mujer, junto con la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal y la Dirección de Cuidado y Protección Animal.

Esa coordinación entre niveles de gobierno permite ampliar el catálogo de atención sin multiplicar los costos operativos.

Las brigadas continuarán recorriendo distintas zonas del municipio durante las próximas semanas. Las sedes y fechas pueden consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social de San Juan del Río.