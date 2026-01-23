San Juan del Río restaura reloj histórico de 45 años del Santuario de Guadalupe

El gobierno municipal concluyó trabajos de restauración del emblemático reloj ubicado en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe como parte del programa de mejoramiento de monumentos históricos en San Juan del Río

San Juan del Río, 22 de enero de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río concluyó la restauración del reloj histórico del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, un símbolo con más de 45 años de historia que forma parte de la identidad de la ciudad.

Los trabajos se realizaron como parte del programa de mejoramiento de monumentos históricos que impulsa la administración municipal, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El reloj del santuario representa un referente de la vida cotidiana para los habitantes de San Juan del Río. La renovación del patrimonio cultural busca preservar aquellos elementos que le dan sentido y orgullo a lo sanjuanense, explicó el mandatario municipal.

Cabrera Valencia destacó que la restauración forma parte del compromiso del gobierno de San Juan del Río con la preservación de monumentos históricos que definen la identidad local.

El proyecto contempla el cuidado integral del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad.

El santuario es uno de los espacios religiosos más emblemáticos de San Juan del Río. La intervención en el reloj garantiza su funcionamiento y conserva su valor histórico para las próximas generaciones, aseguró el alcalde.

La administración municipal mantiene el programa de mejoramiento de monumentos históricos como eje de las políticas de rescate del patrimonio.

El gobierno de San Juan del Río prioriza la conservación de elementos que forman parte de la memoria colectiva sanjuanense.

