San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. — Cantinas, bares, restaurantes con barra, tiendas de abarrotes y cualquier negocio que venda bebidas alcohólicas en San Juan del Río tendrán oportunidad de ponerse al corriente con el refrendo anual de su licencia sin necesidad de trasladarse a la capital del estado.
La Secretaría de Gobierno de Querétaro instalará una jornada del programa Refrendo Cerca de Ti el próximo jueves 26 de febrero en el Salón Presidentes de la antigua Presidencia Municipal, con atención a partir de las 09:00 horas.
El trámite no es opcional. La Ley sobre Bebidas Alcohólicas del Estado de Querétaro establece que todas las licencias de venta y almacenaje de alcohol deben refrendarse cada año.
Quienes no cumplan dentro de los 30 días posteriores al vencimiento enfrentan recargos del 10% por cada trimestre de retraso, y en casos extremos la autoridad puede revocar la licencia de manera definitiva.
Para cientos de comerciantes sanjuanenses, el principal obstáculo ha sido el traslado. Hasta ahora, el refrendo solo podía completarse en las oficinas centrales de la Secretaría de Gobierno en Querétaro capital, lo que implicaba cerrar el negocio durante medio día, gastos de transporte y tiempos de espera. La jornada itinerante elimina esa barrera al llevar el trámite directamente a la demarcación.
La sede será el Salón Presidentes, ubicado en Avenida Benito Juárez Oriente número 36, en el Centro Histórico de San Juan del Río. El registro y la atención arrancan a las 09:00 horas en punto.
Los interesados pueden solicitar información sobre requisitos y documentación al teléfono 442 238 5000, extensión 5884, de la Secretaría de Gobierno del estado.