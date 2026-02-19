Querétaro, 19 de febrero de 2026. — La Federación analiza un mecanismo para compensar a comerciantes afectados por las obras del tren que se desarrollan en la capital queretana, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.

Según el edil, el tema fue abordado en la mesa de conciliación social que opera semanalmente con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y autoridades estatales, aunque no se ha formalizado un programa ni se definieron montos o plazos.

El proyecto ferroviario México-Querétaro, actualmente en fase de intervención vial en tramos de la zona centro de la capital, ha generado inquietud entre comerciantes de las áreas intervenidas.

Desde hace semanas, el municipio acompaña las gestiones del sector a través de un espacio de diálogo interinstitucional instalado por la Federación en coordinación con el Gobierno del Estado. Fue en ese marco donde el ayuntamiento planteó formalmente la necesidad de establecer apoyos para negocios impactados por los trabajos en vía pública.

"Nosotros llevamos estas inquietudes justamente en la mesa de conciliación social que instaló el Gobierno Federal y la Secretaría de Gobierno del Estado, donde hicimos la petición de que sea la Federación, como responsable de la obra, quien pueda compensar las posibles afectaciones a los comerciantes", explicó el edil capitalino.

Macías Olvera precisó que en la reunión realizada hace dos semanas se manifestó disposición de las dependencias federales participantes para atender las afectaciones económicas derivadas del proyecto; sin embargo, no se especificó si el mecanismo consistirá en indemnización, apoyo económico temporal o un programa de mitigación.

El alcalde detalló que las mesas de trabajo son semanales y que el municipio mantiene comunicación directa con los comerciantes para canalizar inquietudes.

Corregidora Norte concentra los trabajos con mayor impacto comercial

"En esa mesa se comentó que sí se va a dar un tipo de compensación por parte de la Federación para los comerciantes afectados", señaló el presidente municipal, quien aclaró que el compromiso surgió como manifestación verbal en el espacio de diálogo, sin que exista hasta ahora un acuerdo oficial publicado.

El tramo de Corregidora Norte, a la altura del puente y hacia Riva Palacio, concentra las intervenciones con mayor repercusión sobre la actividad comercial, de acuerdo con el edil. Según la evaluación del municipio, también se mantiene monitoreo en la zona del Tianguis del Tepe, donde hasta el momento la autoridad municipal considera que el flujo comercial se ubica dentro de parámetros regulares.

Macías Olvera subrayó que, aunque la percepción municipal es que el número de negocios afectados no resulta elevado por ahora, el ayuntamiento continuará recabando información y acompañando las gestiones ante las dependencias federales responsables para garantizar que se atiendan los casos que se presenten conforme avancen las obras.