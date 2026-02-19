Querétaro, 19 de febrero de 2026. —La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) alcanzó una matrícula histórica de 34 mil 187 estudiantes durante 2025 y destinó 62 millones de pesos en becas, descuentos y programas de apoyo estudiantil, según el informe anual presentado por la rectora Silvia Amaya Llano desde la explanada universitaria.

La cifra representa el registro más alto en la trayectoria de la institución, que además incrementó en 50 por ciento la matrícula de la Licenciatura en Medicina tras dos décadas sin ampliación.

La universidad mantiene 249 programas educativos, de los cuales 62 por ciento cuenta con acreditación nacional y 14 poseen reconocimiento internacional.

En posgrado, 80 programas están inscritos en el Sistema Nacional —59 elegibles para beca— y 10 más cuentan con acreditación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Del total de la matrícula UAQ en Querétaro durante 2025, el 65 por ciento corresponde a licenciatura y técnico superior universitario, 27 por ciento a bachillerato y 9 por ciento a posgrado. En el periodo se registraron 7 mil 665 egresos y 5 mil 222 titulaciones.

62 mdp en apoyos y récord en investigación universitaria

En materia de apoyo estudiantil, la rectora informó que se otorgaron 23 mil 441 apoyos semestrales con una inversión global de 62 millones de pesos. También se aprobaron 116 proyectos de investigación con recursos internos por 6.6 millones de pesos y se asignaron 163 becas estudiantiles adicionales.

El área de investigación registró avances significativos. Un total de 616 docentes forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo que representa un crecimiento del 17 por ciento respecto al año anterior.

A través del Fondo VIVE se apoyaron 99 proyectos con 12.4 millones de pesos, mientras que 52 proyectos obtuvieron financiamiento externo por cerca de 60 millones de pesos.

En el rubro docente, la institución impartió 121 cursos de capacitación y otorgó estímulos económicos a 178 profesores.

Durante el año se formalizaron 444 promociones, reconocimientos de grados académicos y cambios en el tipo de contratación.

"No son solamente obligaciones administrativas, son deberes éticos que fortalecen nuestro espíritu democrático", expresó Amaya Llano al referirse al compromiso de transparencia institucional.

La rectora aseguró que la universidad mantendrá sus puertas abiertas al diálogo y a la colaboración con distintos sectores de la sociedad queretana.