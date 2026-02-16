Querétaro, 16 de febrero de 2026. — Un terreno baldío en la colonia Palmares, delegación Epigmenio González, se convirtió en un parque público con áreas deportivas, recreativas y alumbrado solar tras una inversión de 5.9 millones de pesos del Municipio de Querétaro.
El espacio, que registra el 100 por ciento de avance, beneficia a más de 2 mil 200 habitantes de la zona, informó el presidente municipal, Felifer Macías, durante la entrega de la obra.
La delegación Epigmenio González concentra algunas de las colonias con mayor demanda de infraestructura para esparcimiento en la capital queretana.
La colonia Palmares carecía de un espacio público acondicionado para actividades deportivas y recreativas, lo que llevó a los vecinos a solicitar la intervención del terreno baldío en Querétaro.
"Aquí donde me ven, donde estoy parado, era un terreno baldío donde no había absolutamente nada", comentó Macías al recorrer las instalaciones.
El alcalde enfatizó que la obra responde directamente a una petición ciudadana y forma parte de la estrategia municipal de recuperación de espacios.
El nuevo parque en Palmares incluye una media cancha de basquetbol con 309 metros cuadrados de firme de concreto, tablero y red, así como una trotapista de 806 metros cuadrados con piso de caucho.
También cuenta con una zona de calistenia de 140 metros cuadrados equipada con módulo ejercitador y un área infantil de 62 metros cuadrados con piso amortiguante, juegos y malla sombra.
Parque para perros y luminarias solares completan la obra en Palmares
Entre las amenidades que distinguen al espacio destaca un parque canino con circuito de 75 metros de reja perimetral, diseñado para que los vecinos paseen a sus mascotas en un entorno seguro.
El recinto también incorpora una zona de lectura, áreas recreativas y mobiliario urbano distribuido a lo largo del terreno recuperado.
La seguridad del parque se refuerza con nueve postes equipados con luminarias solares en Querétaro, que permiten el uso nocturno del espacio sin generar consumo de energía eléctrica convencional.
El proyecto contempla además un estacionamiento con topes delimitados para facilitar el acceso de las familias.
Macías señaló que la entrega de este parque se suma a las obras de infraestructura que el municipio realiza en diversas delegaciones con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer alternativas de esparcimiento para todos los grupos de edad.