Choque múltiple deja un muerto en autopista México-Querétaro

Protección Civil y Bomberos atienden accidente que redujo carriles y generó tránsito lento en zona industrial

Cuerpos de emergencia atienden choque múltiple mortal en autopista México-Querétaro a la altura del Parque Industrial con ambulancias y unidades de bomberos

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Querétaro trabajaron en el sitio del accidente donde falleció una persona.

Fotos: PCQRO
Querétaro, 30 de enero de 2026. — Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro, a la altura del Parque Industrial, dejó al menos una persona muerta y provocó intensa movilización de cuerpos de emergencia este viernes.

Elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos de Querétaro, Cruz Roja, CRUM, Bomberos del Parque Industrial, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Guardia Nacional acudieron al sitio para atender a los involucrados y controlar el incidente.

La autopista México-Querétaro es una de las principales arterias de comunicación en el estado y conecta la zona metropolitana con diversos parques industriales.

Cuerpos de emergencia atienden choque m\u00faltiple en Carretera 57 a la altura del Parque Industrial de Quer\u00e9taro con ambulancias y unidades de bomberos en la escena Autoridades pidieron a conductores utilizar vías alternas mientras se realizaban las maniobras de retiro de unidades. rotativo.com.mx

De manera extraoficial trascendió el deceso de una persona; sin embargo, Protección Civil no ha confirmado oficialmente el número total de lesionados ni la gravedad de los mismos hasta el momento de esta publicación.

Derivado del percance en la autopista México-Querétaro, las autoridades solicitaron a los automovilistas evitar circular por la zona y utilizar vías alternas ante la reducción de carriles.

Las maniobras de atención y retiro de unidades generaron tránsito lento en ambos sentidos de la vialidad, afectando principalmente a quienes se dirigían hacia la zona industrial.

Choque múltiple en autopista México-Querétaro activa protocolos de emergencia

Diversos cuerpos de rescate trabajaron de manera coordinada para brindar atención médica y asegurar el área del accidente. El despliegue incluyó ambulancias de la Cruz Roja y el CRUM, además de unidades de bomberos que realizaron labores para evitar riesgos adicionales como posibles derrames de combustible.

Cuerpos de emergencia atienden choque m\u00faltiple en Carretera 57 a la altura del Parque Industrial de Quer\u00e9taro con ambulancias y unidades de bomberos en la escena Elementos de Protección Civil y Bomberos de Querétaro trabajaron en el sitio del accidente para atender a los involucrados. rotativo.com.mx

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y evitar conducir en condiciones de cansancio.

"La prevención es fundamental para reducir accidentes en carretera", señalaron. Ante cualquier emergencia, se recordó a la población comunicarse de inmediato al número 9-1-1 para recibir asistencia oportuna.

