San Juan del Río, 9 de marzo de 2026. — El Servicio Médico Forense retiró un cuerpo de la batea de una camioneta Chevrolet Colorado con placas de circulación K09-XUZ del Estado de México, abandonada desde la mañana en la comunidad de Vista, a un costado de la carretera San Pedro Ahuacatlán-La Llave.

La Fiscalía General del Estado se mantuvo hermética durante todo el operativo y no confirmó si en el interior de la cabina existe una segunda víctima, como aseguran de manera contundente vecinos de negocios aledaños al lugar.

Como informó Rotativo en reportes anteriores, la unidad fue localizada por residentes de la zona al inicio de la mañana, cuando salieron de sus domicilios y encontraron la camioneta estacionada frente a sus negocios.

Personal del Servicio Médico Forense retiró el cuerpo localizado en la batea de la Chevrolet Colorado; las portezuelas de la unidad no fueron abiertas en ningún momento, ya que se requería una orden de cateo para acceder al interior. rotativo.com.mx

Desde entonces, peritos en criminalística, agentes de la Policía de Investigación del Delito y elementos de Seguridad Pública Municipal mantuvieron acordonada la escena y bloquearon la carretera en ambos sentidos durante un tiempo.

¿Qué había dentro de la Chevrolet Colorado?

Un elemento central del operativo genera interrogantes: en ningún momento las autoridades abrieron las portezuelas de la camioneta en el lugar.

Trascendió posteriormente que la razón sería que se requería una orden de cateo para acceder al interior de la unidad. El cuerpo de la batea fue retirado por el Servicio Médico Forense sin que las puertas de la cabina fueran abiertas en ningún momento, lo que dejó sin confirmar oficialmente la versión de vecinos y testigos directos sobre la existencia de un segundo cuerpo en la parte trasera del habitáculo, versión que sostienen de forma categórica pero sin respaldo oficial al cierre de esta nota.

De acuerdo con esos mismos testimonios, las posibles víctimas serían un hombre de alrededor de 47 años y otro de aproximadamente 17.

La escena en los alrededores del acordonamiento sumó elementos que alimentaron la tensión en el lugar. Dos hombres se presentaron ante los investigadores y manifestaron conocer a las personas relacionadas con la camioneta; minutos después llegó una mujer joven en taxi que, al ver de lejos la unidad, entró en crisis emocional.

En ningún momento los dos hombres y la joven intercambiaron palabras, por lo que no es posible establecer si acudieron por la misma persona o por víctimas distintas.

Hacia el final de las diligencias comenzaron a circular rumores no confirmados en el sentido de que una de las víctimas habría fallecido mientras era trasladada a un centro de atención médica, con varias heridas de arma blanca en el abdomen.

La Fiscalía no confirmó ni desmintió esta versión. Al término del operativo, la Chevrolet Colorado fue remolcada del lugar; la autoridad tampoco se pronunció sobre el destino de la unidad ni sobre si en su interior fue hallada alguna otra evidencia.

La Fiscalía General del Estado no ha emitido postura oficial sobre la identidad de la o las víctimas, las circunstancias del hecho ni las líneas de investigación abiertas, por lo que seguramente la interrogante nunca será despejada.