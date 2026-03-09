Querétaro — 9 de marzo de 2026. —Dos personas permanecerán en prisión preventiva tras ser vinculadas a proceso por robo a casa habitación calificado y despojo calificado en el Fraccionamiento Altozano, en el municipio de Querétaro.
El juez de Control determinó que ambos imputados representan un riesgo de sustracción y un peligro para la comunidad, por lo que impuso la medida cautelar más restrictiva disponible.
Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2026. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, los imputados habrían simulado la celebración de un contrato de arrendamiento con la expareja de una de las víctimas, en el que el inmueble fue señalado como domicilio de depósito, lo que les permitió acceder a la propiedad sin resistencia inicial.
Una vez dentro, sustrajeron dinero en efectivo, joyas, aparatos electrónicos y otros objetos de valor. Al regresar las ofendidas al domicilio, los imputados las agredieron físicamente, les arrebataron sus teléfonos celulares y las obligaron a abandonar el inmueble.
Juez califica de legal la detención por robo en fraccionamiento Altozano
En audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención de ambas personas y les vinculó a proceso por los delitos de despojo calificado y robo a casa habitación calificado en Querétaro. La medida de prisión preventiva justificada fue impuesta ante el doble riesgo que representan: la posibilidad de evasión y el peligro potencial para terceros.
La investigación continúa a cargo de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, la dependencia no ha informado si existen más personas involucradas en el esquema de arrendamiento simulado ni el valor total de los bienes sustraídos.