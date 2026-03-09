Más de 110 atenciones en jornada comunitaria en San Juan del Río

Secretarías despliegan poda, señalética e insumos en San Miguel Arcángel, San Juan del Río.

Brigadas municipales realizan labores de poda y limpieza durante jornada comunitaria en San Miguel Arcángel, San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la jornada en San Miguel Arcángel.

San Juan del Río, 9 de marzo de 2026. —Más de 110 atenciones ciudadanas se brindaron el pasado viernes en la comunidad de San Miguel Arcángel como parte de la sexta jornada comunitaria del gobierno municipal de San Juan del Río.

La edición —primera realizada en viernes— incluyó poda, deshierbe, colocación de señalética vial, entrega de insumos a bajo costo y asesorías agropecuarias, entre otras acciones ejecutadas por diversas secretarías y organismos municipales en coordinación con vecinos de la localidad.

El programa de jornadas de trabajo en comunidades busca acercar servicios municipales directamente a las localidades del municipio. En cada edición, las dependencias instalan mesas de atención para resolver trámites y brindar asesorías, mientras brigadas operativas ejecutan labores de mantenimiento en espacios públicos. San Miguel Arcángel fue la sexta comunidad atendida bajo este esquema.

Poda, señalética y rehabilitación en la jornada comunitaria

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó poda, deshierbe y limpieza en calles de la comunidad y en la escuela primaria Alfredo V. Bonfil. Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas colocó seis señaléticas preventivas de curva cerrada en el acceso a la localidad y dos en zona escolar, además de pintar cinco topes y la guarnición de la primaria. También se recibieron materiales para reciclaje y se donaron árboles y ropa.

En materia de desarrollo social, se entregaron cemento e insumos a bajo costo, así como jitomate a vecinos de San Miguel Arcángel. Personal de esa secretaría, junto con padres de familia, rehabilitó la pintura de la barda y el zaguán de la primaria Alfredo V. Bonfil. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario brindó asesorías técnicas a productores de la zona.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, señaló que las jornadas se realizan en conjunto con titulares de delegaciones, subdelegaciones y liderazgos locales. "A partir del trabajo en equipo se brindan más y mejores resultados", indicó el alcalde sanjuanense, quien precisó que el programa continuará recorriendo comunidades del municipio.

