18 mdp de drenaje y vialidad para El Paraíso en Corregidora

Inversión de 18 mdp dota a El Paraíso de drenaje pluvial y nueva vialidad en Corregidora.

Vista de la nueva vialidad y trabajos de drenaje pluvial en la colonia El Paraíso del municipio de Corregidora, Querétaro, con banquetas, guarniciones y muro de contención recién concluidos.

Vecinos de la colonia El Paraíso se benefician con banquetas, guarniciones y drenaje pluvial financiados con más de 30 millones de pesos en obras acumuladas en la zona.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 04, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Corregidora, 4 de marzo de 2026. —Con una inversión de 18 millones de pesos, la colonia El Paraíso de Corregidora cuenta ahora con red de drenaje pluvial, pozos de visita, guarniciones, banquetas, muro de contención y una vialidad nueva de más de 2 mil 600 metros cuadrados.

La obra forma parte de un conjunto de acciones en esa colonia que acumula más de 30 millones de pesos en mejoras durante la actual administración, de acuerdo con cifras del ayuntamiento presentadas este martes ante vecinos de la zona.

La entrega contó con la presencia del presidente municipal José "Chepe" Guerrero, el senador Agustín Dorantes Leal y Luis Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ). La colonia había sido identificada como zona prioritaria de infraestructura urbana en Corregidora ante carencias en su red de drenaje pluvial y el deterioro de sus vialidades.

Agustín Dorantes señaló que el alcalde corregidorense está por igualar a Mauricio Kuri entre los presidentes municipales con mayor gestión de obra social en Querétaro, e indicó que ello es reflejo del trabajo coordinado entre distintas instancias para mejorar la vida de los queretanos. "Cuidamos Corregidora, cuidamos la calidad de vida de todo Querétaro", afirmó el senador.

Luis Nava Guerrero, titular de la SEDESOQ, informó que la instrucción del gobernador Mauricio Kuri es que los funcionarios trabajen de manera directa con la ciudadanía en colonias y calles. El secretario precisó que el apoyo del Gobierno del Estado a las colonias del municipio se enfoca en quienes más lo necesitan. "Queremos que las familias estén mejor", reiteró Nava Guerrero.

Parque para El Paraíso, próxima obra en la colonia corregidorense

El presidente municipal anunció que El Paraíso recibirá durante 2026 la construcción de un parque para toda la zona, con el respaldo del gobernador Mauricio Kuri y la participación de la SEDESOQ y el senador Dorantes. Guerrero subrayó que la coordinación entre gobierno estatal y municipio en obras de Corregidora ha sido el motor de los proyectos ejecutados en la colonia durante esta administración.

Chepe Guerrero descartó cualquier escenario de confrontación entre los actores políticos del estado y reafirmó la unidad de trabajo con sus aliados. "Quisieran vernos confrontados, pero aquí trabajamos todos por Corregidora y por el Estado", sostuvo el alcalde, quien comprometió continuar gobernando de manera cercana a la ciudadanía hasta concluir su gestión.

gobiernochepe guerreroagustin dorantesobras publicas

Reciente

Fila de vehículos detenidos en la autopista México-Querétaro tras accidente en el kilómetro 171 cerca de Pedro Escobedo, Querétaro
Editorial

Accidente bloquea autopista México-Querétaro en km 171

Guardia Nacional atiende percance que paraliza circulación hacia CDMX desde Pedro Escobedo.

Operativo de seguridad en Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, donde fueron detenidos funcionarios por extorsión agravada durante el Operativo Enjambre
Seguridad

Caen síndica, regidora y tesorero de Amacuzac por extorsión agravada

Operativo Enjambre desarticula red de extorsión vinculada a La Familia Michoacana en Morelos.

Fachada de la Escuela Secundaria General Antonio Caso en el centro de San Juan del Río, Querétaro, durante los festejos de su 75 aniversario en marzo de 2026
San Juan del Río

75 años después, la Antonio Caso sigue siendo la escuela de San Juan del Río

75 años después, la Antonio Caso sigue siendo la escuela de San Juan del Río.

Operativo de cateos en la colonia Jurica Pueblo, Querétaro, donde fue detenido hombre conocido como El Rocha por posesión de narcóticos
Querétaro

Cae "El Rocha" por drogas y vandalismo tras cateos en Jurica Pueblo

Fiscalía lo vincula a proceso por narcóticos e instrucción de actos vandálicos en Santa Rosa Jáuregui.