Querétaro — 2 de marzo de 2026. —El gobierno de Querétaro solicitó formalmente a la Federación Mexicana de Futbol ser considerado como sede del Mundial Femenil, una justa que aún no tiene fecha definida pero para la cual la entidad ya comenzó a posicionarse.

La petición se formalizó el jueves pasado durante una reunión entre la titular de la Oficialía Mayor, Linda Rangel, y el presidente de la FMF, Mikel Arriola.

México ha albergado dos Copas del Mundo varoniles —1970 y 1986— y será coanfitrión del torneo de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

La FIFA, por su parte, ha expandido la versión femenil con sedes cada vez más ambiciosas, lo que abre una ventana de oportunidad para ciudades con infraestructura deportiva consolidada.

En ese contexto, Querétaro apuesta por su experiencia reciente en la organización de eventos de alta convocatoria.

"Sí se levantó la mano para poder ser sede del Mundial Femenil", confirmó Rangel. La funcionaria explicó que la Federación tomará en cuenta a la entidad por las medidas implementadas en eventos recientes y la coordinación demostrada entre autoridades y afición.

Estadio Corregidora y CEGAR, las cartas fuertes de Querétaro

Rangel reconoció que las condiciones del Estadio Akron —sede confirmada para el Mundial varonil— son distintas a las del Estadio Corregidora, pero aseguró que Querétaro cuenta con instalaciones suficientes.

Además del recinto de los Gallos Blancos, el estado dispone del Centro de Alto Rendimiento (CEGAR), donde previamente entrenó la Selección Nacional y se realizaron inversiones importantes.

En caso de que alguna selección requiera instalaciones para concentraciones a puerta cerrada durante la Copa del Mundo varonil de 2026, la funcionaria indicó que no existe solicitud formal hasta el momento.

Detalló que un proyecto previo contemplaba La Loma como sede de entrenamientos, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

"Querétaro cuenta con la infraestructura suficiente. Estamos listos para ser sede del Mundial y lo demostramos como sociedad y como administración estatal", sostuvo la oficial mayor.

El gobierno estatal pondrá a disposición tanto el Corregidora como el CEGAR si la Federación lo solicita.

La titular de la Oficialía Mayor subrayó que la entidad ha demostrado capacidad organizativa en partidos de alta convocatoria recientes, un factor que, según indicó, pesará en la evaluación de la FMF para definir las sedes de futuras competencias internacionales.