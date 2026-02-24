Partido de la Selección Mexicana en Querétaro sigue en pie tras operativo de seguridad

Macías Olvera confirma que el encuentro se llevará a cabo y espera una jornada familiar.

Estadio de Querétaro donde la Selección Mexicana de Fútbol jugará su partido confirmado para febrero de 2026

El encuentro de Gallos Blancos fue suspendido el domingo por el operativo de seguridad.

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 24 de febrero de 2026. —El partido de la Selección Mexicana de Fútbol programado para mañana en Querétaro se mantiene sin cambios, confirmó el alcalde Felifer Macías Olvera.

La declaración se da en un contexto de operativo de seguridad tras los eventos del fin de semana, que incluyeron la suspensión del partido de Gallos el domingo pasado.

Macías Olvera recordó que la organización del encuentro es responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol y precisó que hasta el momento todo sigue "exactamente igual" respecto a la programación original.

El presidente municipal expresó su expectativa de que la jornada sea un día de convivencia familiar en torno a la selección nacional.

El partido de Gallos Blancos de Querétaro correspondiente al domingo fue suspendido como parte de las medidas adoptadas durante el operativo de seguridad coordinado entre gobierno estatal, municipal y fuerzas federales.

La decisión de mantener el encuentro de la selección sugiere una normalización de las condiciones en la capital queretana.

seguridaddeportesfutbolgobierno

Reciente

Movilización policiaca en el cruce de 5 de Mayo y Morelos en San Juan del Río tras ataque con arma blanca
San Juan del Río

Hombre armado con cuchillo lesiona a dos personas en centro de San Juan del Río

Vecinos reportan que al menos 10 patrullas acudieron al cruce de 5 de Mayo y Morelos tras las agresiones ocurridas en hora de salida escolar.

Sesión del Cabildo Metropolitano de Querétaro donde Chepe Guerrero asume la presidencia en el CAM El Pueblito
Corregidora

Seguridad, eje central de la agenda del Cabildo Metropolitano en Querétaro

Alcalde de Corregidora anuncia protocolos contra lluvias e incendios, registro de agresores de animales y refuerzo en seguridad.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río tras choque por alcance contra vehículo en Río Moctezuma
San Juan del Río

Patrulla choca contra vehículo en Río Moctezuma en San Juan del Río

Unidad de la SSPM circulaba a exceso de velocidad y sin códigos abiertos cuando alcanzó un vehículo sobre Río Moctezuma.

Pronóstico del clima con heladas y frío intenso en San Juan del Río y Querétaro por frente frío 37, febrero 2026
San Juan del Río

Heladas y frío intenso en San Juan del Río por frente frío 37

Conagua prevé ambiente muy frío con bancos de niebla y temperaturas bajo cero en zonas altas.