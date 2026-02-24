Querétaro, 24 de febrero de 2026. —El partido de la Selección Mexicana de Fútbol programado para mañana en Querétaro se mantiene sin cambios, confirmó el alcalde Felifer Macías Olvera.
La declaración se da en un contexto de operativo de seguridad tras los eventos del fin de semana, que incluyeron la suspensión del partido de Gallos el domingo pasado.
Macías Olvera recordó que la organización del encuentro es responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol y precisó que hasta el momento todo sigue "exactamente igual" respecto a la programación original.
El presidente municipal expresó su expectativa de que la jornada sea un día de convivencia familiar en torno a la selección nacional.
El partido de Gallos Blancos de Querétaro correspondiente al domingo fue suspendido como parte de las medidas adoptadas durante el operativo de seguridad coordinado entre gobierno estatal, municipal y fuerzas federales.
La decisión de mantener el encuentro de la selección sugiere una normalización de las condiciones en la capital queretana.