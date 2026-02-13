Querétaro, 13 de febrero de 2026. — Cuarenta elementos policiales de tres corporaciones concluyeron la capacitación internacional "Detención de Fugitivos", un programa de 55 horas impartido por el Servicio de U.S. Marshals y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL) en el complejo de seguridad RHINO.
Con esta generación, suman 270 policías estatales formados por agencias de élite estadounidenses en los últimos cuatro años.
La Policía Estatal de Querétaro fue la única corporación estatal del país que participó en este curso junto a autoridades federales. Del total de graduados, 15 pertenecen a Interpol México, 15 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y 10 a la Policía Estatal de Querétaro.
El programa fortaleció capacidades tácticas en operaciones de búsqueda, localización y aseguramiento de fugitivos de alto riesgo.
El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de constancias y señaló que la entidad mantiene acciones coordinadas con la mirada en el fortalecimiento institucional.
"Las herramientas las tienen, y hay que salir a la calle y siempre defender Querétaro", manifestó durante la ceremonia.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, precisó que los participantes se formaron en control operativo, técnicas de arresto, manejo de crisis de alto riesgo, medicina táctica, uso de equipo de primeros auxilios, operaciones vehiculares y ejercicios especializados en campos de tiro.
Cooperación internacional fortalece capacitación policial en Querétaro
Yvette Marquez-Perkins, gerente de Programas y Profesionalización Policial de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en México, indicó que el entrenamiento "fortalece la capacidad de sus instituciones para localizar, identificar y detener a delincuentes de alto riesgo". Añadió que la seguridad duradera se construye con profesionalismo e integridad.
Víctor Hernández Picazo, titular de la Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales de la SSPC federal, mencionó que el programa busca enviar un mensaje claro contra la impunidad.
Agradeció al Gobierno de Querétaro por facilitar las instalaciones del complejo RHINO para el desarrollo de los trabajos.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, también estuvo presente en la clausura del curso, que se realizó en las instalaciones de seguridad de la capital del estado.
Con este tipo de formación internacional, Querétaro refuerza su modelo de seguridad y eleva la preparación de sus corporaciones frente a delitos de alto impacto.