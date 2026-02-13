De 10,500 juicios, solo 118 deudores alimentarios están registrados en Querétaro

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 13 de febrero de 2026.- De los 10,500 juicios por pensión alimenticia activos en Querétaro, apenas 118 deudores alimentarios se encuentran inscritos en el registro oficial, reveló el senador panista Agustín Dorante Lámbarri.

El legislador atribuyó la baja cifra a la falta de mecanismos que obliguen a los deudores a cumplir con sus obligaciones económicas hacia menores de edad.

El problema de los deudores alimentarios en Querétaro no es nuevo: la desproporción entre juicios activos y personas registradas evidencia un vacío en los incentivos legales para el cumplimiento. A diciembre pasado, de los 118 inscritos en el padrón, solo uno enfrentó consecuencias efectivas, según los datos proporcionados por el senador.

Dorante Lámbarri informó que ya firmó un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro para que la institución no contrate a personas que carezcan de un certificado de no deudor alimentario. Además, trabaja con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para extender esta exigencia al sector privado en Querétaro.

"No me quedo en presentar la iniciativa y quedar bien con la gente", aseguró el legislador, quien adelantó que buscará llevar la medida a nivel federal mediante una modificación legal.

Reformas y convenios contra deudores alimentarios en Querétaro

El senador detalló que su estrategia contempla restricciones en trámites gubernamentales, programas sociales y acceso a puestos de trabajo en el sector público para quienes no acrediten estar al corriente con sus obligaciones de pensión alimenticia. También busca que gobiernos estatales y empresas privadas adopten el requisito del certificado.

A nivel local, Dorante Lámbarri señaló que promoverá una iniciativa a través de algún diputado —mencionó el trabajo conjunto con la legisladora Leonor— para reforzar los mecanismos de cobro. Además, adelantó que esta semana le aprobarán un exhorto relacionado con pensiones alimenticias, cuyos detalles dará a conocer la próxima semana.

El senador panista afirmó que, según las estadísticas del Senado de la República, figura entre los legisladores con mejores indicadores de productividad en la actual legislatura.

