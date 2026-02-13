Querétaro, 13 de febrero de 2026.- De los 10,500 juicios por pensión alimenticia activos en Querétaro, apenas 118 deudores alimentarios se encuentran inscritos en el registro oficial, reveló el senador panista Agustín Dorante Lámbarri.
El legislador atribuyó la baja cifra a la falta de mecanismos que obliguen a los deudores a cumplir con sus obligaciones económicas hacia menores de edad.
El problema de los deudores alimentarios en Querétaro no es nuevo: la desproporción entre juicios activos y personas registradas evidencia un vacío en los incentivos legales para el cumplimiento. A diciembre pasado, de los 118 inscritos en el padrón, solo uno enfrentó consecuencias efectivas, según los datos proporcionados por el senador.
Dorante Lámbarri informó que ya firmó un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro para que la institución no contrate a personas que carezcan de un certificado de no deudor alimentario. Además, trabaja con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para extender esta exigencia al sector privado en Querétaro.
"No me quedo en presentar la iniciativa y quedar bien con la gente", aseguró el legislador, quien adelantó que buscará llevar la medida a nivel federal mediante una modificación legal.
Reformas y convenios contra deudores alimentarios en Querétaro
El senador detalló que su estrategia contempla restricciones en trámites gubernamentales, programas sociales y acceso a puestos de trabajo en el sector público para quienes no acrediten estar al corriente con sus obligaciones de pensión alimenticia. También busca que gobiernos estatales y empresas privadas adopten el requisito del certificado.
A nivel local, Dorante Lámbarri señaló que promoverá una iniciativa a través de algún diputado —mencionó el trabajo conjunto con la legisladora Leonor— para reforzar los mecanismos de cobro. Además, adelantó que esta semana le aprobarán un exhorto relacionado con pensiones alimenticias, cuyos detalles dará a conocer la próxima semana.
El senador panista afirmó que, según las estadísticas del Senado de la República, figura entre los legisladores con mejores indicadores de productividad en la actual legislatura.