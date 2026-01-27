PAN propone sancionar discriminación laboral por embarazo en Querétaro

La diputada Juliana Hernández Quintanar presentó iniciativa que reforma leyes estatales para reconocer la discriminación laboral por embarazo como forma de violencia contra mujeres, obligando a la Secretaría del Trabajo y Secretaría de las Mujeres a implementar campañas de sensibilización y políticas públicas tras seis meses de trabajo con Early Institute.

Iniciativa contra discriminación laboral por embarazo y maternidad presentada en Congreso de Querétaro

Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano proponen reconocer discriminación por maternidad como violencia laboral en Querétaro.

Ana K. García
Por Ana K. García Ene 27, 2026
Ana K. García

Soy Ana García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía.

Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad.

También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México.

Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional.

Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
 

See Full Bio

Querétaro, 27 de enero de 2026. — La Legislatura estatal recibirá iniciativa que reconoce la discriminación laboral por embarazo y maternidad como forma de violencia contra las mujeres, obligando a dependencias estatales a implementar campañas de sensibilización y políticas públicas de protección.

La diputada Juliana Hernández Quintanar del PAN presentó la reforma a leyes estatales desarrollada durante seis meses con Early Institute, respaldada por legisladores de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

La discriminación laboral por embarazo en Querétaro afecta a casi 10% de mujeres según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cifra que motivó la propuesta para visibilizar y sancionar estas prácticas.

Iniciativa contra discriminaci\u00f3n laboral por embarazo y maternidad presentada en Congreso de Quer\u00e9taro Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano proponen reconocer discriminación por maternidad como violencia laboral en Querétaro. rotativo.com.mx

La legisladora, acompañada de las diputadas Leonor Mejía Barraza, Teresita Calzada Rovirosa y el diputado Antonio Zapata Guerrero, ingresó en Oficialía de Partes la reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Hernández Quintanar explicó que la propuesta parte de reconocer el embarazo y maternidad como valor social que debe protegerse, nombrando con claridad el problema que persiste en el estado.

"Reconocer que la discriminación laboral por maternidad es una forma de violencia contra las mujeres", sostuvo la legisladora durante presentación de la iniciativa desarrollada con Valeria González Ruiz, especialista en derechos humanos del Early Institute.

La reforma propone modificar artículos 2, 3, 8, 11 y 20 de la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación, estableciendo tres obligaciones institucionales: primera, que la Secretaría del Trabajo fomente campañas de sensibilización para prevenir violencia laboral; segunda, que la Secretaría de las Mujeres impulse políticas públicas garantizando derechos de mujeres embarazadas; tercera, que la Defensoría de Derechos Humanos dé seguimiento a acciones de prevención implementadas por cámaras empresariales.

Iniciativa contra discriminaci\u00f3n laboral por embarazo y maternidad presentada en Congreso de Quer\u00e9taro Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano proponen reconocer discriminación por maternidad como violencia laboral en Querétaro. rotativo.com.mx

La diputada panista precisó que también se reformará artículo 11 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para visibilizar la discriminación por maternidad como violencia laboral que afecta exclusivamente a mujeres.

Secretarías del Trabajo y de las Mujeres implementarán protección institucional

La propuesta legislativa establece mecanismos de coordinación entre tres dependencias estatales para prevenir y sancionar prácticas discriminatorias contra mujeres embarazadas en el ámbito laboral.

Hernández Quintanar destacó que el trabajo de seis meses incluyó participación de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de las Mujeres y Defensoría de Derechos Humanos en el diseño de la iniciativa respaldada por el Grupo Legislativo del PAN y la Coordinadora de Movimiento Ciudadano.

La legisladora enfatizó que la sociedad queretana presenta contradicción al discriminar la maternidad pese a reconocerla como valor fundamental, advirtiendo que sociedades que no protegen lo más importante están encaminadas al fracaso.

La iniciativa busca que Querétaro establezca marco legal integral para protección de mujeres embarazadas en el trabajo, reconociendo que la discriminación por maternidad constituye violencia de género que requiere intervención institucional coordinada.

Las diputadas y diputados firmantes comprometieron su apoyo a la propuesta desarrollada con especialistas en derechos humanos, buscando que el estado transite hacia modelo donde el embarazo y la maternidad reciban protección legal efectiva frente a prácticas discriminatorias que afectan el desarrollo profesional y económico de las mujeres queretanas.

gobiernoleyescongreso

Reciente

Exposición colectiva de 18 artistas queretanos en Casa de Representación de Querétaro en Ciudad de México
Estilo de vida

18 artistas de Querétaro exponen en CDMX durante Semana del Arte

Dieciocho creadoras y creadores queretanos participarán en la exposición colectiva "La ciudad imaginada. Qro @ CDMX" del 4 al 8 de febrero en la Casa de Representación de Querétaro en la Ciudad de México, con entrada gratuita de 11:00 a 18:00 horas durante la Semana del Arte en la capital del país.

Resolución judicial suspende corrida de toros programada para el 30 de enero en Juriquilla, Querétaro
Querétaro capital

Juez suspende corrida de toros del 30 de enero en Querétaro

El Juzgado Séptimo de Distrito ordenó suspender eventos con maltrato animal en Querétaro, por lo que el municipio acatará la resolución federal y no autorizará el festejo taurino programado para el 30 de enero en la zona de Juriquilla.

Taller sobre Ley Kuri y protección de menores en redes sociales en escuela primaria de San Juan del Río
San Juan del Río

Dorantes orienta a 300 familias sobre Ley Kuri en San Juan del Río

El senador Agustín Dorantes Lámbarri impartió taller en escuela primaria Jesús Reyes Heroles donde explicó uso del control parental y estrategias de comunicación para proteger a niñas, niños y adolescentes del uso indiscriminado de redes sociales.

Nutrióloga del IMSS brinda consulta de atención nutricional para prevención de enfermedades crónicas
Salud

IMSS ofrece 708 nutriólogos en atención primaria

El instituto dispone de personal especializado que brinda consultas individualizadas y sesiones grupales para prevenir diabetes, hipertensión y obesidad en población derechohabiente.