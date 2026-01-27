Querétaro, 27 de enero de 2026. — La Legislatura estatal recibirá iniciativa que reconoce la discriminación laboral por embarazo y maternidad como forma de violencia contra las mujeres, obligando a dependencias estatales a implementar campañas de sensibilización y políticas públicas de protección.
La diputada Juliana Hernández Quintanar del PAN presentó la reforma a leyes estatales desarrollada durante seis meses con Early Institute, respaldada por legisladores de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
La discriminación laboral por embarazo en Querétaro afecta a casi 10% de mujeres según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cifra que motivó la propuesta para visibilizar y sancionar estas prácticas.
Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano proponen reconocer discriminación por maternidad como violencia laboral en Querétaro. rotativo.com.mx
La legisladora, acompañada de las diputadas Leonor Mejía Barraza, Teresita Calzada Rovirosa y el diputado Antonio Zapata Guerrero, ingresó en Oficialía de Partes la reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Hernández Quintanar explicó que la propuesta parte de reconocer el embarazo y maternidad como valor social que debe protegerse, nombrando con claridad el problema que persiste en el estado.
"Reconocer que la discriminación laboral por maternidad es una forma de violencia contra las mujeres", sostuvo la legisladora durante presentación de la iniciativa desarrollada con Valeria González Ruiz, especialista en derechos humanos del Early Institute.
La reforma propone modificar artículos 2, 3, 8, 11 y 20 de la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación, estableciendo tres obligaciones institucionales: primera, que la Secretaría del Trabajo fomente campañas de sensibilización para prevenir violencia laboral; segunda, que la Secretaría de las Mujeres impulse políticas públicas garantizando derechos de mujeres embarazadas; tercera, que la Defensoría de Derechos Humanos dé seguimiento a acciones de prevención implementadas por cámaras empresariales.
Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano proponen reconocer discriminación por maternidad como violencia laboral en Querétaro. rotativo.com.mx
La diputada panista precisó que también se reformará artículo 11 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para visibilizar la discriminación por maternidad como violencia laboral que afecta exclusivamente a mujeres.
Secretarías del Trabajo y de las Mujeres implementarán protección institucional
La propuesta legislativa establece mecanismos de coordinación entre tres dependencias estatales para prevenir y sancionar prácticas discriminatorias contra mujeres embarazadas en el ámbito laboral.
Hernández Quintanar destacó que el trabajo de seis meses incluyó participación de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de las Mujeres y Defensoría de Derechos Humanos en el diseño de la iniciativa respaldada por el Grupo Legislativo del PAN y la Coordinadora de Movimiento Ciudadano.
La legisladora enfatizó que la sociedad queretana presenta contradicción al discriminar la maternidad pese a reconocerla como valor fundamental, advirtiendo que sociedades que no protegen lo más importante están encaminadas al fracaso.
La iniciativa busca que Querétaro establezca marco legal integral para protección de mujeres embarazadas en el trabajo, reconociendo que la discriminación por maternidad constituye violencia de género que requiere intervención institucional coordinada.
Las diputadas y diputados firmantes comprometieron su apoyo a la propuesta desarrollada con especialistas en derechos humanos, buscando que el estado transite hacia modelo donde el embarazo y la maternidad reciban protección legal efectiva frente a prácticas discriminatorias que afectan el desarrollo profesional y económico de las mujeres queretanas.