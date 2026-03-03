Inician mesas para armonizar Ley General de Aguas en Querétaro desde Pedro Escobedo

Pedro Escobedo, 3 de marzo de 2026. — Las mesas de trabajo para armonizar la Ley General de Aguas en Querétaro arrancaron en Pedro Escobedo, con la participación de representantes de la Comisión Nacional del Agua, autoridades estatales y federales, así como productores del sector agropecuario del Distrito XII, uno de los más afectados por la sobreexplotación de acuíferos en la entidad.

La diputada local Sully Yanira Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, encabezó el ejercicio que marca el inicio de una ruta estatal orientada a consolidar la justicia hídrica.

En el encuentro también participó el presidente municipal de Pedro Escobedo, Beto Nava, en un ejercicio de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La legisladora señaló que el proceso busca garantizar el agua como un derecho humano frente a la escasez que enfrentan familias y productores de la región, además de atender la falta de planeación hídrica que ha agravado el problema en los últimos años.

Mauricio Sixtos explicó que la meta es construir una legislación con enfoque social que priorice el acceso equitativo y sustentable al recurso.

Entre los ejes de trabajo planteados figuran el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y la tecnificación del riego, dos demandas históricas del campo queretano que buscan hacer más eficiente el uso del agua en zonas agrícolas del estado.


Armonización de Ley General de Aguas en Querétaro incluirá más municipios

La diputada precisó que las mesas continuarán en otros municipios de la entidad con participación abierta de especialistas, productores y ciudadanía.

El objetivo es recoger propuestas desde distintas regiones para integrar una legislación que responda a las necesidades tanto del campo como de las zonas urbanas de Querétaro.

"El agua no es un privilegio, es un derecho, y su cuidado es una responsabilidad compartida", sostuvo la legisladora al cierre del primer encuentro.

La ruta de trabajo busca dotar de certeza hídrica a productores agropecuarios y a las familias queretanas, en un contexto donde la presión sobre los acuíferos de la entidad exige respuestas legislativas de fondo.

