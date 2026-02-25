Estado debe proteger a periodistas sin excusas, exige ministra Esquivel ante SCJN

Suprema Corte valida plazo de 30 días y reconoce riesgo que enfrentan comunicadores al difundir información pública.

Sesión del Pleno de la SCJN durante discusión sobre protección a periodistas en México, febrero 2026

El Pleno de la Suprema Corte analizó la constitucionalidad del plazo para impugnar medidas del Mecanismo de Protección.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

México, 25 de febrero de 2026. — El plazo de 30 días naturales para que periodistas amenazados impugnen determinaciones del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es constitucional, determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la discusión del amparo en revisión 394/2025, la ministra Yasmín Esquivel Mossa exigió que el Estado mexicano garantice el ejercicio periodístico sin presiones ni obstáculos.

La resolución se centró en el artículo 57, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fija ese plazo para interponer el recurso de inconformidad contra las decisiones de la Junta de Gobierno del mecanismo.

La ministra se pronunció a favor de la propuesta y consideró que la legislación permite una protección integral del periodismo mexicano, al tiempo que respeta los requisitos procesales necesarios.

Esquivel Mossa reconoció que el caso analizado refleja "la vulnerabilidad en la que muchas personas periodistas ejercen su labor en nuestro país, sobre todo cuando se trata de mujeres periodistas".

Precisó que el marco constitucional contiene mecanismos que se activan cuando un periodista recibe amenazas por investigar y difundir información de interés público.

Sesi\u00f3n del Pleno de la SCJN durante discusi\u00f3n sobre protecci\u00f3n a periodistas en M\u00e9xico, febrero 2026 El Pleno de la Suprema Corte analizó la constitucionalidad del plazo para impugnar medidas del Mecanismo de Protección. rotativo.com.mx

Protección a periodistas requiere reglas claras, según la SCJN

La ministra coincidió con el proyecto en que el derecho al acceso a la justicia no excluye que el legislador establezca requisitos y plazos para activar medios de defensa, siempre que sean claros, generales y razonables.

Bajo ese criterio, sostuvo que el plazo de 30 días naturales no resulta desproporcionado y brinda certeza jurídica al proceso.

El sistema de protección a periodistas en México debe seguir reglas procesales que permitan evaluar periódicamente la necesidad de mantener las medidas otorgadas a comunicadores amenazados.

También debe garantizar la revisión de esas determinaciones cuando las circunstancias lo ameriten.

Defender la libertad de expresión significa defender el Estado Democrático de Derecho, afirmó la ministra. Proteger a una persona periodista se traduce en salvaguardar el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad.

La resolución deja abierta la posibilidad de que cualquier periodista vuelva a solicitar la adopción o revisión de medidas ante nuevas amenazas.

scjnjusticiaprensaseguridad

Reciente

Reunión de desarrollo económico con cámaras empresariales y academia sobre inversión en nuevos negocios en Querétaro 2025
Querétaro

Querétaro supera 9 mil 300 mdp en inversión por nuevos negocios en 2025

Municipio presenta estrategia económica que integra emprendimiento, campo e inteligencia artificial.

Elementos de la Policía Municipal durante operativo por robo de motocicleta y celular en San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

Detienen a hombre por robo de motocicleta y celular en San Juan del Río

Fiscalía vincula a proceso a detenido por robo simple en San Juan del Río.

Rueda de prensa de bancada de Morena en Congreso de Querétaro sobre reforma judicial al Poder Judicial local 2026
Legislatura

Morena niega bloqueo a reforma judicial en Querétaro y pide ordenar proceso

Bancada guinda exige definir ruta jurídica antes de sesionar; se requieren 17 de 25 votos para aprobar cambios constitucionales

Operativo con seis anillos de seguridad blinda el Estadio Corregidora para el partido México vs Islandia en Querétaro
Querétaro

México vs Islandia hoy: blindan el Corregidora con 6 anillos de seguridad

Kuri González coordina operativo con Guardia Nacional, Sedena y tres órdenes de gobierno para el amistoso de la Selección Mexicana.