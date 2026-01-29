Querétaro, 29 de enero de 2026.- Veinte niñas, niños y adolescentes con discapacidad comenzaron a recibir sesiones de caninoterapia en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ) como parte de un programa que operará durante todo 2026.

La terapia asistida con perros está dirigida a pacientes pediátricos con diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Retraso Global del Desarrollo, Trastorno Mixto de Lenguaje y epilepsia, entre otras condiciones.

El director de Rehabilitación y Asistencia Social del Sistema Estatal DIF, Francisco Reséndiz López, informó que la primera sesión del año se realizó en coordinación con Fundación Incasara. El objetivo es optimizar las funciones físicas, psíquicas, sensoriales, corporales y sociales de los pacientes infantiles que acuden al centro.

Este tipo de intervención terapéutica con animales ha mostrado resultados favorables en población pediátrica con trastornos del neurodesarrollo.

La caninoterapia para niños con discapacidad en Querétaro forma parte de los servicios especializados que ofrece el CRIQ a familias de la entidad. Las sesiones permiten que los menores interactúen con perros entrenados específicamente para este fin, lo que facilita la estimulación sensorial y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

El Sistema Estatal DIF mantiene este programa como complemento a las terapias convencionales de rehabilitación.

Fundación Incasara aporta los canes certificados y el personal especializado para conducir las sesiones dentro de las instalaciones del CRIQ. Los pacientes atendidos presentan condiciones que afectan su capacidad de comunicación, interacción social y regulación emocional. La presencia del animal durante la terapia genera un ambiente de confianza que permite avances en áreas donde los métodos tradicionales encuentran mayor resistencia.

El servicio de caninoterapia en el CRIQ representa una alternativa terapéutica para familias queretanas con hijos que viven con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo. Los interesados en acceder al programa pueden solicitar información directamente en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, donde se evalúa cada caso para determinar si el paciente es candidato a este tipo de intervención.