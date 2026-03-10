Querétaro, 10 de marzo de 2026. —El Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro convocó a sus derechohabientes mujeres de 20 a 59 años a acudir a los módulos PrevenIMSS de su Unidad de Medicina Familiar para recibir atención preventiva y detecciones tempranas de enfermedades que afectan con mayor frecuencia a la población femenina.

Los chequeos preventivos para mujeres en el IMSS Querétaro se realizan de forma permanente en los consultorios de medicina preventiva, sin necesidad de referencia adicional.

Los módulos PrevenIMSS forman parte de la estrategia federal orientada a reducir la incidencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial, así como de cánceres de mama y cervicouterino, padecimientos que encabezan las causas de mortalidad entre mujeres mexicanas.

En Querétaro, el IMSS extiende estos servicios a sus derechohabientes distribuidas en los 18 municipios del estado, con atención disponible durante todo el año.

Los servicios incluyen valoración de peso, talla e índice de masa corporal, toma de mastografías y estudios de Papanicolaou, pruebas de detección de hipertensión arterial y VIH, además de esquemas de inmunización y orientación en salud sexual y planificación familiar. Las exploraciones de mama se realizan al menos una vez al año como parte del seguimiento preventivo.

La enfermera supervisora de Salud Pública del IMSS Querétaro, Griselda Ramírez Reséndiz, precisó el alcance del programa. "Brindamos orientación y atención preventiva a mujeres de 20 a 59 años; ofertamos promoción de la salud a través de pláticas educativas en grupos acorde a su edad", señaló.

La especialista agregó que también se valora el estado nutricional y se realizan detecciones de diabetes mellitus como parte del mismo esquema preventivo.

Actividad física y salud mental, en módulos PrevenIMSS del IMSS Querétaro

Además de las detecciones clínicas, el personal médico brinda información para la prevención de accidentes y salud mental como parte integral del programa. Se promueve la actividad física regular y el consumo de alimentos saludables, con el propósito de desarrollar en las derechohabientes herramientas concretas para mantener un adecuado estado de salud a largo plazo.

Las mujeres interesadas pueden acudir directamente a su Unidad de Medicina Familiar para solicitar atención en el área de medicina preventiva, en los horarios de consulta habituales. El IMSS reiteró que el programa no tiene fecha de cierre y que la detección oportuna es el principal recurso para reducir complicaciones derivadas de enfermedades crónicas.