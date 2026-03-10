Ofrecerán 350 vacantes en Jornada de Empleo en San Juan del Río

ST convoca a jornada laboral con sueldos de hasta 20 mil pesos en la zona oriente.

Cartel oficial de la Jornada de Empleo Zona Oriente en San Juan del Río, programa Aquí Contigo de la Secretaría del Trabajo de Querétaro, con 350 vacantes disponibles el 11 de marzo

Residentes de la zona oriente de San Juan del Río podrán acceder a plazas con sueldos de hasta 20 mil pesos mensuales; el registro previo es gratuito y se realiza en línea.

San Juan del Río, 10 de marzo de 2026. —Más de 350 vacantes en los sectores industrial, comercial y de servicios estarán disponibles este miércoles en la Jornada de Empleo Zona Oriente que organiza la Secretaría del Trabajo (ST) del gobierno de Querétaro.

El evento se realizará de 10:00 a 13:00 horas en la Cancha de Fútbol 7 del fraccionamiento Haciendas San Juan, donde 12 empresas e instituciones atenderán perfiles con escolaridad desde primaria hasta licenciatura y remuneraciones que pueden alcanzar los 20 mil pesos mensuales. El registro es previo y gratuito en línea.

La jornada de empleo en San Juan del Río se enmarca en el programa estatal Aquí Contigo, estrategia itinerante de la dependencia para acercar opciones de vinculación laboral a las distintas zonas del estado.

La zona oriente del municipio concentra varios fraccionamientos habitacionales de crecimiento reciente cuya población económicamente activa demanda cada vez más oferta de trabajo cerca de sus comunidades.

Entre las empresas convocadas figura Morgan Technical Ceramics, del sector manufactura especializada, así como DYA Manufacturas, con operaciones en el ramo industrial. En servicios turísticos y hoteleros participará Excellence Group Luxury Hotels & Resorts, mientras que Tiendas Soriana representa al sector comercio en Querétaro.

El abanico de opciones se amplía con tres instituciones de seguridad y justicia: la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río.

Los perfiles requeridos abarcan desde estudios básicos de primaria hasta licenciatura concluida, lo que convierte a la jornada de empleo en San Juan del Río en una opción accesible para una amplia franja de la población. Las remuneraciones varían según el puesto y la empresa, aunque entre las posiciones ofertadas hay plazas con sueldos de hasta 20 mil pesos mensuales, de acuerdo con la convocatoria de la ST.

Dónde y cómo registrarse para la Jornada de Empleo en San Juan del Río

La Cancha de Fútbol 7, ubicada en Avenida Hacienda Grande S/N en el fraccionamiento Haciendas San Juan, será el punto de concentración de los reclutadores. El horario de atención es de 10:00 a 13:00 horas del miércoles 11 de marzo. Los interesados deben registrarse de forma previa en el enlace https://forms.gle/dZMKBMFVdM8GUWHcA, disponible también mediante el código QR de la convocatoria oficial del programa Aquí Contigo.

El registro anticipado permite a los organizadores preparar la logística de atención y orientar a los asistentes hacia las vacantes que mejor correspondan a su perfil. Para más información, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría del Trabajo de Querétaro o acudir directamente el día del evento.

