Lluvia de casi 11 horas deja 18 emergencias en Querétaro capital

Querétaro, 5 de junio de 2026.- La lluvia que cayó sobre la capital de Querétaro entre la tarde y la madrugada dejó 18 reportes de emergencia atendidos por los cuerpos municipales, sin una sola persona lesionada en su integridad. La precipitación se prolongó por casi 11 horas, con intensidades variables.

Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro, informó que la tormenta comenzó alrededor de las 17:20 horas y concluyó cerca de las 04:00.

El acumulado más alto se midió en la estación meteorológica de Cerro del Tambor, con 37.8 milímetros; el resto de las estaciones promedió entre 13 y 15 milímetros.

El saldo concentró daños menores: dos árboles caídos, siete viviendas con ingreso de agua en algunos enseres, cinco puntos de limpieza de rejillas, dos encharcamientos importantes en vialidades y la caída de un poste con infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. La delegación Epigmenio González reunió 12 de los 18 reportes.

¿Cuánto llovió en Querétaro?

La estación de Cerro del Tambor registró el pico de 37.8 milímetros, muy por encima del promedio de 13 a 15 milímetros del resto de la ciudad, explicó Ramírez Santana. La lluvia fue constante, no torrencial, lo que permitió que el agua escurriera por las vialidades sin generar arrastres mayores.

¿Qué colonias se vieron afectadas en Querétaro?

Los ingresos de agua a viviendas se reportaron de forma puntual en Villas de Santiago, Jardines del Valle, Misión La Joya —en la colonia Las Américas— y Tlacote el Bajo, en su mayoría por retorno de drenaje sanitario. Los árboles cayeron en las colonias Rubén Jaramillo y Geoplazas.

El encharcamiento de mayor consideración se presentó en la lateral de Paseo de la República, frente a la zona conocida como Tremec, donde se aplicó un cierre preventivo que se liberó en aproximadamente una hora y media tras el drenado del agua y el refuerzo de la infraestructura pluvial.

En la zona de Menchaca y Peñuelas, cuerpos de emergencia asistieron la salida de una mujer y un menor de edad de un vehículo estacionado. La unidad no fue arrastrada por la corriente; la extracción respondió a un protocolo de seguridad por la fuerza con que bajaba el agua, precisó el funcionario.

¿Va a seguir lloviendo este fin de semana en Querétaro?

Para la tarde y noche, Protección Civil anticipó acumulados similares a los de la víspera. El pronóstico de lluvias mantiene entre 70% y 80% de probabilidad de precipitaciones el sábado y domingo en la capital. Ramírez Santana pidió reportar al 911 cualquier situación de riesgo y al 070 los requerimientos de limpieza.

¿Dónde pedir costales y refugio?

Las siete delegaciones entregan costaleras de forma preventiva; los vecinos pueden solicitarlas a través del 070 para que el apoyo se canalice a la demarcación correspondiente. Cada delegación recibió 1,000 costales para mantener un stock disponible.

Como refugio inicial opera el albergue Empatía, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, además de 27 puntos que cada año revisan Protección Civil estatal y la Secretaría de Salud.

Los bordos y presas del municipio se ubican en alrededor del 40% de su capacidad y operan bajo las políticas de la Comisión Nacional del Agua, sin que exista por ahora una situación de riesgo.

Protección Civil sostiene recorridos permanentes en estos cuerpos de agua, a los que se sumó la zona militar número 17 para reconocer los niveles de presas y anticipar cualquier desbordamiento durante la temporada.

La dependencia mantendrá el monitoreo en vialidades y cuerpos de agua mientras persistan las condiciones de inestabilidad atmosférica, con el llamado a la población a permanecer preparada ante nuevas precipitaciones.