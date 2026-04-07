Querétaro, 7 de abril de 2026. — La posibilidad de lluvias en Querétaro subirá hasta 60 por ciento durante el sábado y domingo, mientras que entre semana se mantendrá entre 10 y 20 por ciento con precipitaciones ligeras a moderadas, informó el coordinador de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana.

El funcionario explicó que las lluvias recientes en la entidad responden a la interacción entre el aire frío de los frentes que aún ingresan por el norte del país y las altas temperaturas en superficie, condiciones que están generando inestabilidad atmosférica sobre territorio queretano.

El comportamiento del clima corresponde a la transición hacia la temporada oficial de lluvias en México, que históricamente arranca con la temporada de ciclones tropicales a finales de mayo.

En el caso de Querétaro, las precipitaciones de los últimos días han sido aisladas y de corta duración, sin reportes de afectaciones mayores en vialidades ni en zonas habitacionales, según el balance de la dependencia que ha mantenido monitoreo meteorológico permanente durante las últimas semanas.

“Ustedes han visto que hemos tenido algunos días lluviosos. Esto tiene que ver con la interacción del impulso de aire frío y de humedad de los frentes fríos que han ingresado todavía en el norte del país”, indicó Ramírez Santana al detallar el origen del fenómeno.

Para los próximos días, el funcionario adelantó que las temperaturas oscilarán entre mínimas de 13 grados y máximas de hasta 32 grados, por lo que reiteró el llamado a la población a mantenerse hidratada y tomar precauciones durante las tardes calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, franja en la que suelen registrarse los picos de calor en la capital queretana.

Reunión nacional definirá estrategia ante temporada de ciclones

La autoridad municipal anunció que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió convocatoria para la Reunión Nacional de Protección Civil, donde se dictará la estrategia nacional para enfrentar ciclones tropicales, huracanes y la temporada de lluvias 2026.

El encuentro se realizará a finales de abril en Veracruz e incluirá talleres especializados del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, espacios donde se definirán las acciones que también se aplicarán en territorio queretano.

Ramírez Santana precisó que México se encuentra próximo al inicio de la temporada oficial de ciclones tropicales, periodo que marca el arranque formal de las lluvias a nivel nacional.

Durante la reunión, las autoridades estatales y municipales recibirán los protocolos y lineamientos para coordinar respuestas ante emergencias hidrometeorológicas, además de revisar la infraestructura disponible para la temporada que cada año pone a prueba la capacidad operativa de las dependencias en colonias con histórico de encharcamientos y zonas bajas del municipio.

¿Qué precauciones recomienda Protección Civil ante las lluvias?

La dependencia pidió a la población dar seguimiento a los reportes oficiales de los centros de monitoreo meteorológico, evitar circular por zonas susceptibles a encharcamientos durante las precipitaciones del fin de semana y extremar precauciones al manejar bajo la lluvia, sobre todo en avenidas con desnivel y pasos a desnivel donde se acumula agua con rapidez.

Asimismo, recomendó mantener despejadas coladeras y rejillas pluviales en domicilios y comercios, así como revisar el estado de techos y bajadas de agua antes del repunte previsto en las precipitaciones.

“Estaremos dándoles seguimiento a través de los centros de monitoreo meteorológicos para poder informar respecto a las condiciones del tiempo”, señaló el coordinador al cerrar el reporte.

El monitoreo se mantendrá activo durante todo el fin de semana ante el incremento previsto, y cualquier emergencia relacionada con las lluvias puede reportarse al número de atención de Protección Civil para activar los protocolos correspondientes.