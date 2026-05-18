Treinta años después, una hija repite el reinado de su madre en la Feria de San Juan del Río

Treinta años después de que Carla Cortés portara la corona en 1996, su hija Viviana Landeras Cortés repetirá el reinado de la Feria sanjuanense

Regidor síndico José Francisco Landeras Layseca habla con Rotativo sobre el reinado de su hija Viviana en la Feria San Juan del Río 2026

Viviana Landeras Cortés, de 19 años, representará al municipio en las fiestas patronales tras invitación del patronato organizador.

FOTO: ESPECIAL
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. — Treinta años después de que Carla Cortés portara la corona en 1996 a los 17 años, su hija Viviana Landeras Cortés, de 19, repetirá el reinado de la Feria de San Juan del Río en la edición 2026.

La invitación del patronato organizador fue confirmada a Rotativo por el padre de la joven, el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, quien además conoció a su esposa durante aquel reinado de hace tres décadas. La designación todavía no ha sido anunciada formalmente por el organismo ferial.

"A mí, alguna vez tú me lo comentabas, o muchos me comentaban que mi hija, pero yo lo dejaba pasar", relató Landeras Layseca a este medio sobre la invitación, que dijo lo tomó por sorpresa.

La candidatura, sostuvo, salió del propio Patronato de Feria que preside el alcalde Roberto Cabrera Valencia, organismo aprobado por unanimidad en sesión de cabildo el 27 de febrero pasado.

Viviana cumplirá 20 años durante la edición 2026 de las fiestas. Su madre, en cambio, fue coronada dos años más joven. "Estaba más chiquita Carla", recordó el regidor síndico, quien describió a Viviana como "muy capaz, muy inteligente, muy alegre, muy llena de vida".

Tradición familiar de tres décadas en la Feria de San Juan del Río

Carla Cortés portó la corona cuando la feria patronal sanjuanense operaba bajo otra estructura organizativa. El actual Patronato de Feria 2026 lo integran, además del alcalde Cabrera Valencia, el secretario de Ayuntamiento Óscar Alcántara Peña como secretario ejecutivo y el secretario de Finanzas Fernando Damián Oceguera como tesorero.

El organismo no precisó la fecha de la edición 2026, la lista completa de candidatas ni la mecánica de elección o designación de la reina.

El padre de la futura reina anticipó que Viviana "va a estar muy bien asesorada" durante el reinado. La fórmula familiar, dijo, se sostiene en la experiencia previa de Carla: "es su hija, ella lo vivió".

¿Cuándo se celebra la Feria de San Juan del Río 2026?

El patronato aprobado en febrero por el cabildo sanjuanense no ha definido públicamente las fechas de la edición 2026. La feria patronal del municipio se celebra tradicionalmente durante el segundo semestre en honor a San Juan Bautista.

La definición del programa, sede y mecánica de coronación corre por cuenta del organismo encabezado por el alcalde.

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