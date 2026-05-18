Treinta años después, una hija repite el reinado de su madre en la Feria de San Juan del Río

San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. — Treinta años después de que Carla Cortés portara la corona en 1996 a los 17 años, su hija Viviana Landeras Cortés, de 19, repetirá el reinado de la Feria de San Juan del Río en la edición 2026.
La invitación del patronato organizador fue confirmada a Rotativo por el padre de la joven, el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, quien además conoció a su esposa durante aquel reinado de hace tres décadas. La designación todavía no ha sido anunciada formalmente por el organismo ferial.
"A mí, alguna vez tú me lo comentabas, o muchos me comentaban que mi hija, pero yo lo dejaba pasar", relató Landeras Layseca a este medio sobre la invitación, que dijo lo tomó por sorpresa.
La candidatura, sostuvo, salió del propio Patronato de Feria que preside el alcalde Roberto Cabrera Valencia, organismo aprobado por unanimidad en sesión de cabildo el 27 de febrero pasado.
Viviana cumplirá 20 años durante la edición 2026 de las fiestas. Su madre, en cambio, fue coronada dos años más joven. "Estaba más chiquita Carla", recordó el regidor síndico, quien describió a Viviana como "muy capaz, muy inteligente, muy alegre, muy llena de vida".
Tradición familiar de tres décadas en la Feria de San Juan del Río
Carla Cortés portó la corona cuando la feria patronal sanjuanense operaba bajo otra estructura organizativa. El actual Patronato de Feria 2026 lo integran, además del alcalde Cabrera Valencia, el secretario de Ayuntamiento Óscar Alcántara Peña como secretario ejecutivo y el secretario de Finanzas Fernando Damián Oceguera como tesorero.
El organismo no precisó la fecha de la edición 2026, la lista completa de candidatas ni la mecánica de elección o designación de la reina.
El padre de la futura reina anticipó que Viviana "va a estar muy bien asesorada" durante el reinado. La fórmula familiar, dijo, se sostiene en la experiencia previa de Carla: "es su hija, ella lo vivió".
¿Cuándo se celebra la Feria de San Juan del Río 2026?
El patronato aprobado en febrero por el cabildo sanjuanense no ha definido públicamente las fechas de la edición 2026. La feria patronal del municipio se celebra tradicionalmente durante el segundo semestre en honor a San Juan Bautista.
La definición del programa, sede y mecánica de coronación corre por cuenta del organismo encabezado por el alcalde.