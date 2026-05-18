DIF Querétaro abre adopción 2026 para niños mayores de 4 años

SEDIF abre registro en línea del 1 al 7 de junio para niños mayores de cuatro años, grupos de hermanos y menores con discapacidad.

Óscar Gómez Niembro, director del SEDIF, durante el anuncio de la convocatoria de adopciones 2026 en Querétaro.

La Procuraduría de Protección de NNA en la colonia Casa Blanca concentra la atención presencial de aspirantes a adoptar en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. — El Sistema Estatal DIF abrirá del 1 al 7 de junio la convocatoria de adopciones 2026, dirigida a residentes del estado interesados en adoptar a niños mayores de cuatro años, grupos de hermanos y menores con alguna discapacidad.

El registro será 100% en línea a través de un formulario electrónico y un código QR que se difundirán en las redes sociales oficiales del organismo, en una ventana acotada de siete días que filtrará a los solicitantes antes de pasar a pláticas de inducción presencial.

El director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, planteó la convocatoria como una respuesta al déficit histórico de adoptantes para los perfiles que más esperan: niños que dejaron de ser bebés.

En Querétaro hay 475 menores bajo la tutela del organismo al cierre de 2024, último corte oficial disponible, de los cuales una parte está en proceso de evaluación para reintegración familiar y el resto en espera de adopción. La dependencia no ha publicado el corte equivalente para 2025.

\u00d3scar G\u00f3mez Niembro, director del SEDIF, durante el anuncio de la convocatoria de adopciones 2026 en Quer\u00e9taro. La Procuraduría de Protección de NNA en la colonia Casa Blanca concentra la atención presencial de aspirantes a adoptar en Querétaro. rotativo.com.mx

“La convocatoria se está promoviendo para que nuestras niñas, niños y adolescentes, susceptibles de adopción, puedan tener una familia del corazón, una familia adoptiva, porque la adopción cambia vidas”, dijo Gómez Niembro al anunciar las fechas.

El procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández Rodríguez, fue quien delimitó el perfil prioritario. La invitación, precisó, es para adoptar infantes mayores de cuatro años, grupos de hermanos y menores que presenten alguna discapacidad.

Esa orientación coincide con la del proceso anterior: en junio de 2025 la convocatoria atrajo 492 preinscritos y dejó 87 solicitantes activos tras filtros, con cinco parejas homoparentales entre quienes continuaron en trámites.

Cómo registrarse a las adopciones DIF Querétaro 2026

El procedimiento administrativo arranca con el llenado del formulario electrónico que el SEDIF publicará en sus redes sociales el 1 de junio. Los interesados deberán capturar nombre, edad y correo electrónico, y adjuntar identificación oficial (INE) y comprobante de domicilio en formato PDF.

La residencia en Querétaro es requisito de entrada, aunque el Consejo Estatal de Adopciones ha admitido excepciones para foráneos cuando el análisis del caso lo amerita.

Una vez completado el registro, el sistema entrega un número de folio y cita a los aspirantes a una plática de inducción donde el área de la Procuraduría explica los lineamientos, las etapas posteriores y resuelve dudas.

\u00d3scar G\u00f3mez Niembro, director del SEDIF, durante el anuncio de la convocatoria de adopciones 2026 en Quer\u00e9taro. La Procuraduría de Protección de NNA en la colonia Casa Blanca concentra la atención presencial de aspirantes a adoptar en Querétaro. rotativo.com.mx

La sede física para trámites presenciales es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en Avenida Constituyentes sin número, esquina con Reforma Agraria, en la colonia Casa Blanca, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

¿Por qué la convocatoria 2026 vuelve a enfocarse en niños mayores de cuatro años?

El sesgo de la demanda es estructural. Las familias interesadas en adoptar tienden a pedir bebés o niños menores de seis años, mientras la mayoría de los menores susceptibles de adopción que están bajo tutela del SEDIF supera esa edad o forma parte de un grupo de hermanos que el procedimiento exige no separar.

A eso se suma el componente de discapacidad, que reduce todavía más el universo de adoptantes dispuestos. Por esa razón, las últimas convocatorias del organismo han girado hacia esos perfiles, y la edición 2026 mantiene la línea: el cuello de botella no es la oferta de menores, sino la apertura de las familias a salir del rango más demandado.

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