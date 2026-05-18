DIF Querétaro abre adopción 2026 para niños mayores de 4 años

Querétaro, 18 de mayo de 2026. — El Sistema Estatal DIF abrirá del 1 al 7 de junio la convocatoria de adopciones 2026, dirigida a residentes del estado interesados en adoptar a niños mayores de cuatro años, grupos de hermanos y menores con alguna discapacidad.

El registro será 100% en línea a través de un formulario electrónico y un código QR que se difundirán en las redes sociales oficiales del organismo, en una ventana acotada de siete días que filtrará a los solicitantes antes de pasar a pláticas de inducción presencial.

El director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, planteó la convocatoria como una respuesta al déficit histórico de adoptantes para los perfiles que más esperan: niños que dejaron de ser bebés.

En Querétaro hay 475 menores bajo la tutela del organismo al cierre de 2024, último corte oficial disponible, de los cuales una parte está en proceso de evaluación para reintegración familiar y el resto en espera de adopción. La dependencia no ha publicado el corte equivalente para 2025.

La Procuraduría de Protección de NNA en la colonia Casa Blanca concentra la atención presencial de aspirantes a adoptar en Querétaro. rotativo.com.mx

“La convocatoria se está promoviendo para que nuestras niñas, niños y adolescentes, susceptibles de adopción, puedan tener una familia del corazón, una familia adoptiva, porque la adopción cambia vidas”, dijo Gómez Niembro al anunciar las fechas.

El procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández Rodríguez, fue quien delimitó el perfil prioritario. La invitación, precisó, es para adoptar infantes mayores de cuatro años, grupos de hermanos y menores que presenten alguna discapacidad.

Esa orientación coincide con la del proceso anterior: en junio de 2025 la convocatoria atrajo 492 preinscritos y dejó 87 solicitantes activos tras filtros, con cinco parejas homoparentales entre quienes continuaron en trámites.

Cómo registrarse a las adopciones DIF Querétaro 2026

El procedimiento administrativo arranca con el llenado del formulario electrónico que el SEDIF publicará en sus redes sociales el 1 de junio. Los interesados deberán capturar nombre, edad y correo electrónico, y adjuntar identificación oficial (INE) y comprobante de domicilio en formato PDF.

La residencia en Querétaro es requisito de entrada, aunque el Consejo Estatal de Adopciones ha admitido excepciones para foráneos cuando el análisis del caso lo amerita.

Una vez completado el registro, el sistema entrega un número de folio y cita a los aspirantes a una plática de inducción donde el área de la Procuraduría explica los lineamientos, las etapas posteriores y resuelve dudas.

La Procuraduría de Protección de NNA en la colonia Casa Blanca concentra la atención presencial de aspirantes a adoptar en Querétaro. rotativo.com.mx

La sede física para trámites presenciales es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en Avenida Constituyentes sin número, esquina con Reforma Agraria, en la colonia Casa Blanca, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

¿Por qué la convocatoria 2026 vuelve a enfocarse en niños mayores de cuatro años?

El sesgo de la demanda es estructural. Las familias interesadas en adoptar tienden a pedir bebés o niños menores de seis años, mientras la mayoría de los menores susceptibles de adopción que están bajo tutela del SEDIF supera esa edad o forma parte de un grupo de hermanos que el procedimiento exige no separar.

A eso se suma el componente de discapacidad, que reduce todavía más el universo de adoptantes dispuestos. Por esa razón, las últimas convocatorias del organismo han girado hacia esos perfiles, y la edición 2026 mantiene la línea: el cuello de botella no es la oferta de menores, sino la apertura de las familias a salir del rango más demandado.