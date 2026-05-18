Avalan reforma de igualdad sustantiva en Querétaro tras consulta a ayuntamientos

Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Nueve de los 18 ayuntamientos del estado respondieron en plazo al Constituyente Permanente sobre la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, y solo Amealco de Bonfil propuso un ajuste de redacción que fue incorporado al dictamen.

Con ese resultado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, que preside el diputado Homero Barrera McDonald, aprobó por unanimidad enviar el proyecto al Pleno y cerrar formalmente el proceso legislativo de armonización con la reforma federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro, donde se votó por unanimidad el dictamen rotativo.com.mx

Los municipios que sí remitieron postura fueron Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan, Tolimán y Peñamiller.

Los otros nueve cabildos —entre ellos Querétaro capital, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Huimilpan, Cadereyta, San Joaquín, Arroyo Seco y Landa de Matamoros— no presentaron observaciones dentro del plazo conferido entre el 28 y el 30 de abril de 2026 conforme a la fracción quinta del artículo 51 constitucional local.

La comisión, integrada también por los diputados Eric Silva Hernández y Enrique Antonio Correa Sada, dio por concluido el procedimiento sin observaciones de fondo.

Sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro, donde se votó por unanimidad el dictamen rotativo.com.mx

La sesión cierra un proceso que la comisión arrastró durante más de dos meses, con una etapa pública en marzo cuando el órgano legislativo sesionó en Tolimán con presencia de regidoras y regidores de ocho municipios para recoger insumos de las zonas con mayor población indígena del estado.

En aquella reunión, Barrera McDonald citó cifras del INEGI sobre la mayoría femenina en la población económicamente activa de la región y el porcentaje de pobreza, datos que se incorporaron a la exposición de motivos del dictamen.

Reforma armoniza paridad, brecha salarial y violencia de género

El dictamen modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro para alinearlas con la reforma federal en materia de igualdad sustantiva, publicada en noviembre de 2024.

Sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro, donde se votó por unanimidad el dictamen rotativo.com.mx

La armonización establece la obligación del Estado de adoptar medidas que garanticen la integración efectiva de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones, mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, y herramientas para reducir la brecha salarial, según expuso el presidente de la comisión durante la sesión.

Barrera McDonald sostuvo que la participación femenina en órganos de decisión debe ser “real y efectiva” y no solo formal, y agradeció a las personas y organizaciones que aportaron al proceso.

La reforma se inscribe en el paquete de 19 iniciativas de armonización legislativa que diputadas locales de Morena, PT y Movimiento Ciudadano presentaron en febrero de 2025, y que ya derivó en modificaciones a leyes secundarias aprobadas el 18 de marzo de ese año.

¿Qué sigue después de la aprobación en comisión?

El dictamen pasa al Pleno del Congreso para su votación. Como modificación constitucional, requirió la consulta previa al Constituyente Permanente —los 18 ayuntamientos— que la comisión dio por agotada.

La reforma federal en materia de igualdad sustantiva estableció un plazo de 180 días para que las entidades federativas adecuaran su marco normativo, ventana que en Querétaro avanza con esta votación.

La armonización del marco estatal forma parte del balance de reformas constitucionales que Morena ha promovido en el Congreso local durante la LXI Legislatura.