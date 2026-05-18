Avalan reforma de igualdad sustantiva en Querétaro tras consulta a ayuntamientos

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad enviar el dictamen al Pleno; ocho municipios no respondieron en plazo y Amealco pidió un ajuste de redacción.

Diputado Homero Barrera McDonald preside sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro sobre igualdad sustantiva

Sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro, donde se votó por unanimidad el dictamen

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Nueve de los 18 ayuntamientos del estado respondieron en plazo al Constituyente Permanente sobre la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, y solo Amealco de Bonfil propuso un ajuste de redacción que fue incorporado al dictamen.

Con ese resultado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, que preside el diputado Homero Barrera McDonald, aprobó por unanimidad enviar el proyecto al Pleno y cerrar formalmente el proceso legislativo de armonización con la reforma federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Diputado Homero Barrera McDonald preside sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Puntos Constitucionales del Congreso de Quer\u00e9taro sobre igualdad sustantiva Sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro, donde se votó por unanimidad el dictamen rotativo.com.mx

Los municipios que sí remitieron postura fueron Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan, Tolimán y Peñamiller.

Los otros nueve cabildos —entre ellos Querétaro capital, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Huimilpan, Cadereyta, San Joaquín, Arroyo Seco y Landa de Matamoros— no presentaron observaciones dentro del plazo conferido entre el 28 y el 30 de abril de 2026 conforme a la fracción quinta del artículo 51 constitucional local.

La comisión, integrada también por los diputados Eric Silva Hernández y Enrique Antonio Correa Sada, dio por concluido el procedimiento sin observaciones de fondo.

Diputado Homero Barrera McDonald preside sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Puntos Constitucionales del Congreso de Quer\u00e9taro sobre igualdad sustantiva Sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro, donde se votó por unanimidad el dictamen rotativo.com.mx

La sesión cierra un proceso que la comisión arrastró durante más de dos meses, con una etapa pública en marzo cuando el órgano legislativo sesionó en Tolimán con presencia de regidoras y regidores de ocho municipios para recoger insumos de las zonas con mayor población indígena del estado.

En aquella reunión, Barrera McDonald citó cifras del INEGI sobre la mayoría femenina en la población económicamente activa de la región y el porcentaje de pobreza, datos que se incorporaron a la exposición de motivos del dictamen.

Reforma armoniza paridad, brecha salarial y violencia de género

El dictamen modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro para alinearlas con la reforma federal en materia de igualdad sustantiva, publicada en noviembre de 2024.

Diputado Homero Barrera McDonald preside sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Puntos Constitucionales del Congreso de Quer\u00e9taro sobre igualdad sustantiva Sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro, donde se votó por unanimidad el dictamen rotativo.com.mx

La armonización establece la obligación del Estado de adoptar medidas que garanticen la integración efectiva de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones, mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, y herramientas para reducir la brecha salarial, según expuso el presidente de la comisión durante la sesión.

Barrera McDonald sostuvo que la participación femenina en órganos de decisión debe ser “real y efectiva” y no solo formal, y agradeció a las personas y organizaciones que aportaron al proceso.

La reforma se inscribe en el paquete de 19 iniciativas de armonización legislativa que diputadas locales de Morena, PT y Movimiento Ciudadano presentaron en febrero de 2025, y que ya derivó en modificaciones a leyes secundarias aprobadas el 18 de marzo de ese año.

¿Qué sigue después de la aprobación en comisión?

El dictamen pasa al Pleno del Congreso para su votación. Como modificación constitucional, requirió la consulta previa al Constituyente Permanente —los 18 ayuntamientos— que la comisión dio por agotada.

La reforma federal en materia de igualdad sustantiva estableció un plazo de 180 días para que las entidades federativas adecuaran su marco normativo, ventana que en Querétaro avanza con esta votación.

La armonización del marco estatal forma parte del balance de reformas constitucionales que Morena ha promovido en el Congreso local durante la LXI Legislatura.

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