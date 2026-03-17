Diputadas presentan ley de agua en Querétaro para garantizar 100 litros diarios por persona

Legisladoras y colectivos impulsan iniciativa que duplica el mínimo vital y prioriza el acceso humano sobre otros usos.

Diputadas del Congreso de Querétaro presentan iniciativa de ley de agua con colectivos ambientalistas en rueda de prensa, Querétaro 2026

La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 17 de marzo de 2026.- Cuatro diputadas del Congreso del Estado, respaldadas por colectivos ambientalistas y defensores del agua, presentaron este lunes la Iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Querétaro, que propone elevar el mínimo vital del recurso de 50 a 100 litros por persona al día y reconocer el acceso al agua como derecho humano exigible.

La propuesta llega en un momento en que colonias queretanas enfrentan tandeos crónicos y dependencia de pipas para cubrir necesidades básicas.

La iniciativa fue impulsada desde la legislatura anterior como respuesta a una demanda ciudadana sostenida. Las diputadas Laura Andrea Tovar Saavedra, Eric Silva Hernández, Rosalba Vázquez Munguía y María Blanca Flor Benítez Estrada encabezaron la rueda de prensa donde quedó de manifiesto que el problema no es exclusivo de zonas marginadas: hay colonias donde el predial se paga puntualmente y el agua simplemente no llega.

"El agua no es un lujo, no es un favor del gobierno y mucho menos un negocio de unos cuantos; es un derecho humano", señaló la diputada Andrea Tovar Saavedra durante su intervención.

Cuatro ejes centrales de la propuesta de ley

La iniciativa articula su propuesta en torno a cuatro puntos que sus promotoras consideran los más urgentes para corregir las fallas estructurales del sistema actual:

Diputadas del Congreso de Quer\u00e9taro presentan iniciativa de ley de agua con colectivos ambientalistas en rueda de prensa, Quer\u00e9taro 2026 La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio. rotativo.com.mx

La legisladora subrayó que el fondo del problema no es la disponibilidad del recurso sino su administración. Mientras algunas zonas reciben agua con regularidad, otras conviven con tandeos que obligan a las familias a almacenar el líquido en cubetas o a organizarse colectivamente para costear una pipa. "Hay hogares donde se abre la llave y no cae ni una sola gota", precisó Tovar Saavedra.

¿Qué cambia con la nueva ley de agua para Querétaro?

La propuesta construida a partir del testimonio de familias que viven el problema a diario busca que el estado cuente por primera vez con un marco legal que establezca obligaciones concretas en materia de cobertura, calidad y rendición de cuentas en el servicio de agua potable.

La participación ciudadana contemplada en el texto permitiría a los usuarios documentar incumplimientos y exigir respuesta a las autoridades competentes.

La iniciativa deberá sortear el proceso legislativo en el Congreso del Estado antes de convertirse en ley. Hasta el momento, las dependencias estatales responsables del sector hídrico no han emitido postura sobre los alcances de la propuesta ni sobre su viabilidad presupuestal.

gobiernocongresolegislaturaley de aguas

Reciente

Planta de Kimberly-Clark en San Juan del Río donde joven trabajador murió al caer en maquinaria durante turno nocturno en accidente laboral
San Juan del Río

Muere trabajador de turno nocturno prensado en máquina de Kimberly-Clark

Compañeros de la planta lamentaron el accidente mientras la empresa guardó silencio sobre lo ocurrido.

Zona del mercado 5 de Mayo en San Juan del Río donde se proyecta construcción de nueva infraestructura comercial
San Juan del Río

Mercado 5 de Mayo en San Juan del Río costará entre 30 y 40 mdp

El presidente municipal confirma el proyecto en cartera para 2026-2027, pero advierte que depende del ejercicio presupuestal.

Estudiantes de telesecundaria en comunidad Loma Linda, San Juan del R\u00edo, donde el gobierno de Quer\u00e9taro construir\u00e1 un arcotecho con inversi\u00f3n de 6 millones de pesos
San Juan del Río

Inversión de 6 mdp moderniza planteles educativos en San Juan del Río

Administración estatal equipa 59 inmuebles educativos y construirá arcotecho en telesecundaria Luis G. Urbina.

Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro durante conferencia sobre PAN y Consejo Nacional en San Juan del Río
Querétaro

El gobernador anticipa anuncios importantes del PAN en Consejo Nacional del sábado

El gobernador de Querétaro confirma reuniones con el dirigente nacional y gobernadores panistas rumbo al Consejo Nacional.