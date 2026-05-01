Querétaro, 30 de abril de 2026. — El Congreso de la Unión podrá expedir una Ley General en Materia de Feminicidio con tipo penal único, sanciones uniformes y obligaciones articuladas para los tres órdenes de gobierno, luego de que el Pleno del Congreso del Estado, erigido en Constituyente Permanente Federal, aprobó este jueves la minuta que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma fija las directrices que las entidades federativas deberán observar al momento de armonizar sus códigos penales con el nuevo marco federal.
La diputada Andrea Tovar Saavedra y el diputado Homero Barrea McDonald subieron a tribuna para defender el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Coincidieron en que la reforma "no solamente era necesaria, sino urgente" para combatir frontalmente el delito de feminicidio, al contar con directrices más precisas para su tipificación, investigación con perspectiva de género y sanción efectiva.
Tovar Saavedra había anticipado el contenido de la propuesta federal en marzo, durante una sesión donde reconoció la deuda legislativa ante colectivas que protestaban afuera del recinto.
La morenista detalló entonces que la reforma incorpora nueve razones de género y 21 agravantes al tipo penal vigente, y advirtió que la falta de criterios uniformes ha derivado en que casos de violencia feminicida se clasifiquen como suicidios o homicidios dolosos en Querétaro, "lo que distorsiona las cifras reales y obstaculiza el acceso a la justicia para las familias de las víctimas".
El argumento técnico que sostiene la reforma es la dispersión de criterios entre entidades. Hoy, el feminicidio es delito tipificado en los 32 códigos penales locales, pero con definiciones, agravantes y sanciones que varían entre estados, lo que dificulta la integración de carpetas de investigación, la comparación de cifras y la articulación de políticas nacionales de prevención.
Una Ley General permitiría establecer un piso mínimo obligatorio para todas las entidades federativas, sin impedir que los estados eleven el estándar de protección por encima de ese piso.
La reforma constitucional plantea facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General que establezca el tipo penal y sus sanciones, con el objetivo de articular acciones que garanticen el acceso a una vida libre de violencias para mujeres y niñas, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito.
La iniciativa contempla un ámbito de aplicación que abarca a Fiscalías estatales, federal, instituciones de seguridad pública, sistema de salud y autoridades educativas.
Tras la aprobación del Constituyente Permanente Federal, la minuta queda en condiciones de ser promulgada en cuanto se complete el cómputo nacional.
La discusión sobre el contenido específico de la futura Ley General —catálogo definitivo de razones de género, agravantes, sanciones mínimas y máximas, y obligaciones presupuestales para las entidades federativas— quedará para la siguiente fase del proceso legislativo en San Lázaro y el Senado de la República.