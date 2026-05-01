La campaña "Seguimos siendo útiles" recibe donaciones de mochilas, libretas, lápices, colores y material didáctico en general hasta el 29 de julio; la entrega a escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

La campaña arrancó el 15 de abril y tiene como fecha límite de acopio el 29 de julio. El diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, convocó a los legisladores y al personal del Poder Legislativo a sumarse con donaciones de mochilas, libretas, libros, enciclopedias, lápices, plumas, plumones, colores y cualquier material didáctico que tengan sin uso.

"Esta jornada tiene un sentido de apoyo y ayuda para todos los niños, niñas y adolescentes que les cuesta tener la posibilidad de tener útiles para su proceso educativo", señaló Piedragil Ortiz.

El titular de la SEP estatal, Mauricio Ruiz Olaes, reconoció que los apoyos del gobierno federal y estatal en materiales educativos "en algunas ocasiones no son suficientes" para los estudiantes que atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el sistema que lleva educación básica a las localidades más marginadas.





La campaña "Seguimos siendo útiles" recibe donaciones de mochilas, libretas, lápices, colores y material didáctico en general hasta el 29 de julio; la entrega a escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

Son alrededor de 12 mil niños los que estudian en escuelas CONAFE en Querétaro, en comunidades de la zona rural que quedan lejos de las cabeceras municipales.

Maestros multinivel que pernoctan en las comunidades

El modelo educativo del CONAFE tiene características que lo distinguen radicalmente del sistema regular. Los docentes atienden simultáneamente a alumnos de primaria y de secundaria —lo que se conoce como grupos multinivel— y deben quedarse a dormir en las propias comunidades donde trabajan, ya que la distancia y las condiciones del camino hacen inviable el traslado diario. Son las familias de los propios alumnos quienes les dan hospedaje.

Solo los fines de semana pueden regresar con sus familias. "Lo que buscamos es que vuelvan a soñar, a ser profesionistas, que sueñen con ser doctores, ingenieros, que salgan de sus comunidades y que sobre todo generen una estabilidad también para sus familias", expresó Ruiz Olaes.

El funcionario subrayó que la campaña "no es un tema de colores", en referencia a diferencias partidistas, y llamó a todos los diputados a participar.

La campaña "Seguimos siendo útiles" recibe donaciones de mochilas, libretas, lápices, colores y material didáctico en general hasta el 29 de julio; la entrega a escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

No es la primera vez que la LXI Legislatura se vincula con el CONAFE. En septiembre de 2025, el Congreso de Querétaro capacitó a docentes del sistema en materia de inclusión educativa, con herramientas pedagógicas para atender dislexia, disgrafía y otras condiciones de aprendizaje en aulas donde un solo maestro atiende múltiples grados.

¿Qué útiles acepta el centro de acopio del Congreso de Querétaro?

Mochilas, libretas, libros, enciclopedias, lápices, plumas, plumones, colores, plastilinas y material didáctico en general. El acopio estará activo en la Mesa Directiva del Congreso del Estado hasta el 29 de julio de 2026.

La entrega a las escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto, antes del inicio del ciclo escolar, y los propios legisladores participarán en la distribución en las comunidades.