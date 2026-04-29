Cabrera Valencia ordena suspender fútbol en comunidades donde haya riñas o alcohol en encuentros deportivos en San Juan del Río

El alcalde instruyó al secretario de Gobierno y al área de deporte para que apliquen sanciones a ligas donde el alcohol o la violencia alteren los encuentros.

Partido de fútbol en unidad deportiva de San Juan del Río con familias en las gradas durante encuentro de ligas municipales, Querétaro 2026

El municipio de San Juan del Río tiene identificados los lugares donde se ha acentuado el consumo de alcohol en encuentros deportivos; la instrucción de sanción a ligas ya fue girada por el alcalde.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de abril de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia instruyó al secretario de Gobierno y al área del deporte municipal para que, en coordinación con las ligas de fútbol, apliquen sanciones cuando haya incidentes de alcohol o violencia en encuentros deportivos.

La medida va desde la suspensión por partidos o por temporada, según la gravedad del caso, hasta la cancelación del fútbol en la comunidad donde ocurra una riña.

"Si esto llega a alguna riña, alguna situación que lamentar, pues sí se cancele prácticamente el fútbol en esa comunidad", afirmó el alcalde durante rueda de prensa.

Cabrera Valencia precisó que en San Juan del Río la mayoría de los encuentros deportivos se desarrollan en buenas condiciones, con participación familiar y en un ambiente de respeto.

Sin embargo, reconoció que hay lugares específicos y focalizados donde se ha acentuado el consumo de alcohol y la violencia, y que esos puntos ya están identificados por las autoridades municipales. "Los tenemos muy focalizados", señaló.

El alcalde subrayó que la instrucción al secretario de Gobierno y al área de deporte ya fue girada y que esperan concretar los acercamientos con las ligas. "Si no, de todas maneras los vamos a tener porque ya está la instrucción", precisó.

El esquema de sanción contempla que las propias ligas asuman la responsabilidad: ante un incidente, la liga queda obligada a suspender al equipo involucrado por el tiempo que determine la gravedad de la falta.

Deporte en familia, el modelo que el municipio defiende

Cabrera Valencia indicó que las ligas deportivas del municipio tienen la obligación de que antes de cada partido de adultos jueguen niños y niñas, y que el fútbol femenil tiene también una presencia consolidada en San Juan del Río.

El alcalde sostuvo que lo que el gobierno busca es que la gente acuda a los encuentros a disfrutar del deporte, no a lamentar hechos de violencia como los que el municipio ha documentado en espacios públicos.

¿Qué sanciones aplican a las ligas de fútbol en San Juan del Río?

Según lo expuesto por el alcalde, el esquema opera en tres niveles: suspensión por algunos partidos para faltas menores, suspensión por temporada para incidentes de mayor gravedad, y cancelación completa del fútbol en la comunidad si el caso llega a una riña o situación de riesgo para los asistentes.

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