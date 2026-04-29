San Juan del Río, 29 de abril de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia instruyó al secretario de Gobierno y al área del deporte municipal para que, en coordinación con las ligas de fútbol, apliquen sanciones cuando haya incidentes de alcohol o violencia en encuentros deportivos.
La medida va desde la suspensión por partidos o por temporada, según la gravedad del caso, hasta la cancelación del fútbol en la comunidad donde ocurra una riña.
"Si esto llega a alguna riña, alguna situación que lamentar, pues sí se cancele prácticamente el fútbol en esa comunidad", afirmó el alcalde durante rueda de prensa.
Cabrera Valencia precisó que en San Juan del Río la mayoría de los encuentros deportivos se desarrollan en buenas condiciones, con participación familiar y en un ambiente de respeto.
Sin embargo, reconoció que hay lugares específicos y focalizados donde se ha acentuado el consumo de alcohol y la violencia, y que esos puntos ya están identificados por las autoridades municipales. "Los tenemos muy focalizados", señaló.
El alcalde subrayó que la instrucción al secretario de Gobierno y al área de deporte ya fue girada y que esperan concretar los acercamientos con las ligas. "Si no, de todas maneras los vamos a tener porque ya está la instrucción", precisó.
El esquema de sanción contempla que las propias ligas asuman la responsabilidad: ante un incidente, la liga queda obligada a suspender al equipo involucrado por el tiempo que determine la gravedad de la falta.
Deporte en familia, el modelo que el municipio defiende
Cabrera Valencia indicó que las ligas deportivas del municipio tienen la obligación de que antes de cada partido de adultos jueguen niños y niñas, y que el fútbol femenil tiene también una presencia consolidada en San Juan del Río.
El alcalde sostuvo que lo que el gobierno busca es que la gente acuda a los encuentros a disfrutar del deporte, no a lamentar hechos de violencia como los que el municipio ha documentado en espacios públicos.
¿Qué sanciones aplican a las ligas de fútbol en San Juan del Río?
Según lo expuesto por el alcalde, el esquema opera en tres niveles: suspensión por algunos partidos para faltas menores, suspensión por temporada para incidentes de mayor gravedad, y cancelación completa del fútbol en la comunidad si el caso llega a una riña o situación de riesgo para los asistentes.