CANACINTRA San Juan del Río reúne a empresas por la reducción de jornada laboral

El organismo industrial analizó con sus afiliadas cómo reorganizar turnos y procesos rumbo a la jornada máxima de 40 horas semanales.

Directiva de CANACINTRA San Juan del Río durante la mesa de trabajo con empresas afiliadas sobre la jornada de 40 horas.

La directora del organismo, Eridani Ríos Romero, expuso el calendario que reduce la jornada de 48 a 40 horas entre 2026 y 2030.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 13, 2026
Mariana Torres García

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San Juan del Río, Querétaro, 13 de junio de 2026.- CANACINTRA San Juan del Río reunió a empresas afiliadas en la mesa de trabajo Círculo de Capital Humano para analizar cómo enfrentarán la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales que ya marca la ley.

La información la dio a conocer Eridani Ríos Romero, directora de CANACINTRA San Juan del Río, quien explicó que el encuentro buscó intercambiar mejores prácticas y propuestas entre afiliadas para fortalecer la gestión del talento ante un escenario que obliga a replantear la operación de las organizaciones.

¿Cuándo entra la jornada de 40 horas y a quién afecta?

De acuerdo con el calendario que expuso el organismo, la jornada máxima semanal pasará de 48 horas en 2026 a 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. El ajuste golpea sobre todo a las áreas y líneas operativas que hoy trabajan hasta 48 horas, que deberán revisar turnos, cargas de trabajo y procesos internos.

Ríos Romero señaló que la reducción coincide con los incrementos sostenidos al salario mínimo, una combinación que deja a las empresas con menos horas disponibles y un mayor costo por hora trabajada. Meses atrás, la cámara ya había planteado su preocupación por el costo de la reforma y solicitó incentivos fiscales temporales para las mipymes de la región.

¿Cómo se preparan las empresas de San Juan del Río?

Ante ese panorama, la directora indicó que la competitividad dependerá de la productividad por hora efectiva, el rediseño de procesos, la digitalización de actividades clave y el fortalecimiento del liderazgo. La reorganización de turnos y la menor dependencia del tiempo extraordinario aparecen como los primeros ajustes sobre la mesa.

El reto es mayor para las pequeñas y medianas empresas, que operan con estructuras reducidas y márgenes más estrechos. Para ese segmento, advirtió, el desafío no se limita a cumplir la ley, sino a sostener el equilibrio entre finanzas, cumplimiento laboral y productividad sin frenar el crecimiento.

La sesión también abordó la comunicación interna como herramienta para reducir la incertidumbre que generan estos cambios, con líderes que expliquen con claridad los ajustes y orienten a sus equipos hacia la estabilidad. El Círculo de Capital Humano se suma a otros esfuerzos de la cámara, como el programa anticorrupción al que se integraron 25 empresas locales.

Bajo la mesa directiva electa este año, Ríos Romero adelantó que el organismo mantendrá abiertos estos espacios de análisis, con la premisa de que anticiparse al cambio se vuelve una ventaja competitiva frente a la cuenta regresiva que arrancó en 2026.

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