Musicólogo queretano presenta en España libro sobre compositor vasco de la Nueva España

El Dr. Alonso Hernández Prado actuó con acompañamiento musical en Elgoibar y Rentería durante las presentaciones de su investigación sobre Francisco Cruzelaeguí.

Grupo de investigadores y músicos reunidos durante la presentación del libro sobre Francisco Cruzelaeguí en Elgoibar, País Vasco, con el apoyo de la SECULT Querétaro

Hernández Prado presentó su investigación sobre el compositor vasco Francisco Cruzelaeguí en la escuela de música Inazio Bereziartua de Elgoibar; el viaje fue financiado por la convocatoria "Contigo llegamos lejos" de la SECULT.

Getting your Trinity Audio player ready...
Kary García
Por Kary García Ago 03, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
See Full Bio

Elgoibar, España, 3 de agosto de 2026.— Un libro sobre Francisco Cruzelaeguí, compositor vasco que desarrolló su obra en la Nueva España durante el siglo XVIII, llegó al País Vasco de la mano del musicólogo queretano Alonso Hernández Prado, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Las presentaciones se realizaron en Elgoibar y Rentería, dos municipios vascos vinculados a la trayectoria histórica del compositor.

En el auditorio de la escuela de música Inazio Bereziartua de Elgoibar, Hernández Prado no solo expuso el contenido de su investigación: ejecutó piezas con el acompañamiento de su esposa, la violinista Myrna Barrios, y del Coro Parroquial de Elgoibar.

El viaje fue posible gracias al apoyo "Contigo llegamos lejos", convocatoria de movilidad de la Secretaría de Cultura de Querétaro destinada a creadores e investigadores locales que participan en eventos de relevancia internacional.

Hernández Prado obtuvo el título de contrabajista en el Conservatorio Nacional de Música y completó estudios de posgrado en Yale University, el New England Conservatory y la Universidad de Guanajuato, donde se doctoró en Arte.

Su investigación sobre Cruzelaeguí representa uno de los pocos estudios académicos dedicados a trazar el vínculo entre la herencia musical vasca y la cultura musical novohispana.

La SECULT ha impulsado en los últimos años la presencia de artistas e investigadores queretanos en escenarios internacionales a través de esta convocatoria, que en ediciones anteriores había llevado a la propia Myrna Barrios —en ensamble con Hernández Prado— a presentarse en el Instituto Cultural de México en España, en Madrid.

cultura uaq secult espacio queretaro

Reciente

Óscar Alcántara Peña y Roberto Cabrera Valencia en sesión de trabajo en San Juan del Río, donde el alcalde anunció los cambios en la titularidad de dos secretarías del gabinete municipal.
San Juan del Río

Cabrera Valencia realiza cambios de titular en dos secretarías de San Juan del Río

Óscar Alcántara Peña, quien se desempeñaba como secretario de Ayuntamiento, ocupará la Secretaría de Administración; Miguel Ángel Jiménez Evangelista tomará la Secretaría de Ayuntamiento.

Campaña municipal de acopio de PET y electrónicos en el Centro Cívico de San Juan del Río, agosto de 2026
San Juan del Río

Reciclatón en San Juan del Río: recibirán PET y electrónicos del 5 al 8 de agosto en el Centro Cívico

El municipio habilitará el Centro Cívico como punto de acopio durante cuatro días, con una cubeta de regalo por cada cinco kilogramos de plástico entregados.

El gobernador Mauricio Kuri González entrega una llave simbólica de tractor agrícola a un productor durante el arranque regional del programa Apoyo al Campo Queretano en Amealco de Bonfil.
Editorial

Querétaro destina 24.4 millones en maquinaria, fertilizante y captación de agua para 833 productores

La SEDEA distribuyó los recursos en tres rubros: implementos para 463 productores, fertilizante para 342 y obras de captación para 28, con arranque en Amealco de Bonfil.

Psicóloga del CECA frente a un grupo de jóvenes durante taller de salud mental en el CAS Carmelita Ballesteros de Querétaro
Querétaro

CECA imparte talleres de salud mental y prevención de adicciones a jóvenes del CAS Carmelita Ballesteros

Psicólogas y psicólogos de la Secretaría de Salud desarrollan sesiones de bienestar emocional y habilidades socioemocionales con 20 participantes de entre 10 y 16 años hasta el 20 de agosto.