Elgoibar, España, 3 de agosto de 2026.— Un libro sobre Francisco Cruzelaeguí, compositor vasco que desarrolló su obra en la Nueva España durante el siglo XVIII, llegó al País Vasco de la mano del musicólogo queretano Alonso Hernández Prado, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Las presentaciones se realizaron en Elgoibar y Rentería, dos municipios vascos vinculados a la trayectoria histórica del compositor.

En el auditorio de la escuela de música Inazio Bereziartua de Elgoibar, Hernández Prado no solo expuso el contenido de su investigación: ejecutó piezas con el acompañamiento de su esposa, la violinista Myrna Barrios, y del Coro Parroquial de Elgoibar.

El viaje fue posible gracias al apoyo "Contigo llegamos lejos", convocatoria de movilidad de la Secretaría de Cultura de Querétaro destinada a creadores e investigadores locales que participan en eventos de relevancia internacional.

Hernández Prado obtuvo el título de contrabajista en el Conservatorio Nacional de Música y completó estudios de posgrado en Yale University, el New England Conservatory y la Universidad de Guanajuato, donde se doctoró en Arte.

Su investigación sobre Cruzelaeguí representa uno de los pocos estudios académicos dedicados a trazar el vínculo entre la herencia musical vasca y la cultura musical novohispana.

La SECULT ha impulsado en los últimos años la presencia de artistas e investigadores queretanos en escenarios internacionales a través de esta convocatoria, que en ediciones anteriores había llevado a la propia Myrna Barrios —en ensamble con Hernández Prado— a presentarse en el Instituto Cultural de México en España, en Madrid.