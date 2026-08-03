CECA imparte talleres de salud mental y prevención de adicciones a jóvenes del CAS Carmelita Ballesteros

Psicólogas y psicólogos de la Secretaría de Salud desarrollan sesiones de bienestar emocional y habilidades socioemocionales con 20 participantes de entre 10 y 16 años hasta el 20 de agosto.

Psicóloga del CECA frente a un grupo de jóvenes durante taller de salud mental en el CAS Carmelita Ballesteros de Querétaro

El CECA desarrolla durante cuatro semanas actividades socioemocionales y de prevención de adicciones con 20 jóvenes de 10 a 16 años en el CAS Carmelita Ballesteros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de agosto de 2026.— El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), dependiente de la Secretaría de Salud de Querétaro, participa en el curso de verano del Centro de Asistencia Social (CAS) Carmelita Ballesteros con un programa de cuatro semanas dirigido a 20 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 16 años.

Las sesiones —a cargo de psicólogas y psicólogos del organismo— abordan identificación y expresión de emociones, autoestima, comunicación asertiva, manejo de conflictos y técnicas de relajación, con el propósito de fortalecer las habilidades socioemocionales de las y los participantes.

El programa también incluye contenidos de prevención: riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, factores de protección frente a la presión social, reconocimiento de redes de apoyo y construcción de un proyecto de vida, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

Las actividades combinan ejercicios lúdicos y prácticos con espacios de reflexión. Están pensadas, según la dependencia, para favorecer la resiliencia y la capacidad de las y los participantes para tomar decisiones saludables.

La participación del CECA en el CAS Carmelita Ballesteros concluirá el 20 de agosto. El CAS es un centro de asistencia social del Sistema Estatal DIF Querétaro con capacidad para atender a 120 menores de edad.

El CECA ha desarrollado intervenciones similares en escuelas del estado, entre ellas en la Secundaria Técnica 20 de Pedro Escobedo, donde en febrero de 2025 realizó conferencias de prevención con más de 191 estudiantes.

En la capital queretana, el organismo coordina la estrategia estatal contra las adicciones que incluye los seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones del estado.

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