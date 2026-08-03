Querétaro, 3 de agosto de 2026.— El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), dependiente de la Secretaría de Salud de Querétaro, participa en el curso de verano del Centro de Asistencia Social (CAS) Carmelita Ballesteros con un programa de cuatro semanas dirigido a 20 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 16 años.
Las sesiones —a cargo de psicólogas y psicólogos del organismo— abordan identificación y expresión de emociones, autoestima, comunicación asertiva, manejo de conflictos y técnicas de relajación, con el propósito de fortalecer las habilidades socioemocionales de las y los participantes.
El programa también incluye contenidos de prevención: riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, factores de protección frente a la presión social, reconocimiento de redes de apoyo y construcción de un proyecto de vida, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.
Las actividades combinan ejercicios lúdicos y prácticos con espacios de reflexión. Están pensadas, según la dependencia, para favorecer la resiliencia y la capacidad de las y los participantes para tomar decisiones saludables.
La participación del CECA en el CAS Carmelita Ballesteros concluirá el 20 de agosto. El CAS es un centro de asistencia social del Sistema Estatal DIF Querétaro con capacidad para atender a 120 menores de edad.
El CECA ha desarrollado intervenciones similares en escuelas del estado, entre ellas en la Secundaria Técnica 20 de Pedro Escobedo, donde en febrero de 2025 realizó conferencias de prevención con más de 191 estudiantes.
En la capital queretana, el organismo coordina la estrategia estatal contra las adicciones que incluye los seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones del estado.