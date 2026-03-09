Consumo de drogas sube a 14.4%; lanzan plan en Querétaro

Gobierno estatal articula estrategia con nueve dependencias para atender adicciones y salud mental.

Presentación de la estrategia de prevención de adicciones en Querétaro con participación de nueve dependencias estatales

Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social, presenta la estrategia interinstitucional de prevención.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 09, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 9 de marzo de 2026. — El consumo de drogas en México pasó de 10.3% en 2016 a 14.4% en 2025, mientras que en la región centro del país el incremento fue aún mayor: de 9.4% a 15% en el mismo periodo.

Ante estas cifras, el gobierno de Querétaro presentó una estrategia interinstitucional de prevención de adicciones, violencia y problemas de salud mental que involucra a nueve dependencias estatales y contempla acciones directas en escuelas, comunidades y plataformas digitales.

Los datos, provenientes de diagnósticos nacionales, también revelan que 3.3% de los adolescentes de 12 a 17 años presentan ideación suicida, mientras que en adultos de 18 a 65 años la cifra alcanza 1.7%.

A nivel nacional, 12.3% de la población reportó haber experimentado algún tipo de violencia.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, explicó que la iniciativa responde a inquietudes detectadas en programas sociales y diagnósticos elaborados por la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Juventud y el Centro Estatal contra las Adicciones.

La estrategia articula la participación de las secretarías de Educación, Salud, Juventud, Desarrollo Social y de las Mujeres, además del DIF estatal, el Instituto del Deporte y el Centro Estatal contra las Adicciones.

Entre las acciones previstas figuran pláticas informativas en planteles educativos, talleres para docentes y padres de familia, actividades deportivas y artísticas, así como campañas de sensibilización sobre salud mental y uso responsable de redes sociales.

"No se trata de alarmar, se trata de asumir la realidad con seriedad", señaló Nava Guerrero.

App y atención psicológica refuerzan prevención de adicciones en Querétaro

En materia de salud mental, la Secretaría de la Juventud ofrecerá primeros auxilios psicológicos en escuelas y un chatbot de atención disponible las 24 horas.

El Centro Estatal contra las Adicciones prepara además el lanzamiento de una aplicación móvil para que jóvenes reciban orientación y apoyo especializado de forma directa.

El plan contempla también acciones de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y seguimiento específico a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Como parte de la estrategia, se capacitará a cerca de mil promotores de paz en prevención, protección civil y primeros auxilios, quienes podrán emitir alertas tempranas ante situaciones de riesgo en sus comunidades.

"Todos merecen una segunda oportunidad, por eso es importante la atención y la rehabilitación", afirmó el funcionario.

La estrategia de prevención de adicciones en Querétaro operará de forma coordinada entre las nueve dependencias participantes, con énfasis en la detección temprana de factores de riesgo y el acompañamiento integral a familias.

gobiernosedesoqadiccionesseguridad

Reciente

Obra hidrosanitaria en calle Obreros de la colonia San Pedrito Peñuelas incluye cajón pluvial de 120 metros en Querétaro
Querétaro

Destinan 49.8 mdp a obra hidrosanitaria en Peñuelas, Querétaro

Municipio construye cajón pluvial y renueva redes hidrosanitarias en Peñuelas.

Policías municipales detienen a personas durante operativo tras supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río
San Juan del Río

Hubo dos detenidos en supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río

Policía municipal interviene en la comunidad y traslada a dos personas; investigan posible nexo con hallazgo de cuerpo en camioneta.

Presentación oficial de la Feria de las Carnitas 2026 con mascotas Nana, Buche y Cuchi en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Querétaro

Presentan Feria de las Carnitas 2026 en Santa Rosa Jáuregui

Delegación presenta mascotas oficiales y programa artístico para celebrar 273 años de historia.

Restaurantes con actividades nocturnas generan denuncias por ruido en el municipio de Querétaro durante 2026
Querétaro

tes concentran denuncias por ruido en Querétaro en 2026

Secretaría del Medio Ambiente acumula 54 denuncias en lo que va del año con mayor incidencia en Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor.