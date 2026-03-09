Querétaro, 9 de marzo de 2026. — El consumo de drogas en México pasó de 10.3% en 2016 a 14.4% en 2025, mientras que en la región centro del país el incremento fue aún mayor: de 9.4% a 15% en el mismo periodo.

Ante estas cifras, el gobierno de Querétaro presentó una estrategia interinstitucional de prevención de adicciones, violencia y problemas de salud mental que involucra a nueve dependencias estatales y contempla acciones directas en escuelas, comunidades y plataformas digitales.

Los datos, provenientes de diagnósticos nacionales, también revelan que 3.3% de los adolescentes de 12 a 17 años presentan ideación suicida, mientras que en adultos de 18 a 65 años la cifra alcanza 1.7%.

A nivel nacional, 12.3% de la población reportó haber experimentado algún tipo de violencia.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, explicó que la iniciativa responde a inquietudes detectadas en programas sociales y diagnósticos elaborados por la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Juventud y el Centro Estatal contra las Adicciones.

La estrategia articula la participación de las secretarías de Educación, Salud, Juventud, Desarrollo Social y de las Mujeres, además del DIF estatal, el Instituto del Deporte y el Centro Estatal contra las Adicciones.

Entre las acciones previstas figuran pláticas informativas en planteles educativos, talleres para docentes y padres de familia, actividades deportivas y artísticas, así como campañas de sensibilización sobre salud mental y uso responsable de redes sociales.

"No se trata de alarmar, se trata de asumir la realidad con seriedad", señaló Nava Guerrero.

App y atención psicológica refuerzan prevención de adicciones en Querétaro

En materia de salud mental, la Secretaría de la Juventud ofrecerá primeros auxilios psicológicos en escuelas y un chatbot de atención disponible las 24 horas.

El Centro Estatal contra las Adicciones prepara además el lanzamiento de una aplicación móvil para que jóvenes reciban orientación y apoyo especializado de forma directa.

El plan contempla también acciones de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y seguimiento específico a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Como parte de la estrategia, se capacitará a cerca de mil promotores de paz en prevención, protección civil y primeros auxilios, quienes podrán emitir alertas tempranas ante situaciones de riesgo en sus comunidades.

"Todos merecen una segunda oportunidad, por eso es importante la atención y la rehabilitación", afirmó el funcionario.

La estrategia de prevención de adicciones en Querétaro operará de forma coordinada entre las nueve dependencias participantes, con énfasis en la detección temprana de factores de riesgo y el acompañamiento integral a familias.